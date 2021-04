P. Makranský si v inscenácii Boyband vyskúšal dredy aj bozky chlapcov

Na apríl vnímaný ako mesiac bláznivého počasia, úsmevu, vtipu a dobrej nálady reaguje svojím programom bratislavské Divadlo Nová scéna. V online priestore ponúkne postupne počas celého mesiaca muzikál Boyband a trojicu komédií Aj muži majú svoje dni, Charleyho teta a Sluha dvoch šéfov. Divákom budú dostupné na webstránke divadla.







Ako prvý sprístupní muzikál Boyband. "V deň uvedenia 10. apríla bude na našej scéne neuveriteľných 11 sezón. Muzikál o chlapčenskej speváckej skupine má množstvo fanúšikov, ktorých, veríme, poteší aj online záznam inscenácie," avizuje divadlo. Muzikál zo zákulisia hudobného šoubiznisu vtipným spôsobom ukazuje vznik a fungovanie chlapčenskej speváckej skupiny. V predstavení s hitmi skupín Backstreet Boys, Westlife, Take That, 'N Sync účinkujú Thomas Puskailer, Pavol Plevčík, Martin Madej, Peter Makranský, Martin Kaprálik, Ondrej Antálek a ďalší.Samotný autor muzikálu, britský dramatik Peter Quilter, videl bratislavskú inscenáciu viackrát a pochvalne sa vyjadril nielen na adresu tvorcov a protagonistov, ale i na margo diváckeho zázemia, ktoré si tento projekt počas mnohých repríz vytvoril: "To nadšenie, profesionalita a energia bratislavskej inscenácie je unikátna. Porovnateľné so svetovými produkciami. A diváci? Ako jedna rodina. To som naozaj nikde na svete nezažil."Herec, spevák a moderátor Thomas Puskailer k predstaveniu Boyband uviedol, že bolo pre neho štartom na slovenským divadelných doskách: "Trošku som ním začal prenikať aj do vôd slovenského šoubiznisu. A je tam vynikajúca partia, veľké a aj naplnené očakávania pri práci."Herec Peter Makranský priznal, že si v tejto inscenácii vyskúšal naozaj takmer všetko: "Aj dredy, aj bozky chlapcov, aj tanečné náročnosti, aj seknuté kríže. Aj živé a nebezpečné fotografovanie s rozzúreným tigrom na plagát k inscenácii."Dobrá nálada a vtip bude na www.novascena.sk dostupná i 15. apríla v komédii s pesničkami Aj muži majú svoje dni. Záznamom inscenácie tlmočenej do posunkového jazyka chce divadlo priniesť zážitok aj nepočujúcim divákom.