P. Mucha: Šéfka Najvyššieho súdu M. Gersdorfová musí odísť do dôchodku

Varšava 3. júla (TASR) - Prvá predsedníčka poľského Najvyššieho súdu Malgorzata Gersdorfová nemá inú možnosť, ako odísť do dôchodku, aj keď ona tvrdí, že jej funkčné obdobie uplynie podľa ústavy až v roku 2020. Uviedol to v utorok Pawel Mucha, zástupca šéfa kancelárie prezidenta Andrzeja Dudu.Agentúra AP konštatuje, že vynútená rezignácia Gersdorfovej prichádza v čase, keď nadobudol platnosť nový zákon, ktorý znižuje vek odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu zo 70 na 65 rokov. Viac ako tretina jeho sudcovského stavu je teraz vystavených riziku, že bude musieť odísť do dôchodku.Mucha zdôraznil, že odchod predsedníčky Najvyššieho súdu do dôchodku vyplýva zSudcovia, ktorí dovŕšili nový dôchodkový vek, ale nechcú odstúpiť, mali požiadať prezidenta o predĺženie mandátu. Šesťdesiatpäťročná Gersdorfová tak neurobila a argumentovala, že dĺžku jej funkčného obdobia určuje ústava.Podľa Muchu to, že Gersdorfová o predĺženie nepožiadala, znemožňuje, aby ďalej zotrvala vo funkcii.V súvislosti so zákonom o Najvyššom súde Európska komisia v pondelok oznámila, že začala právne konanie voči Poľsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy.