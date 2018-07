Noví ministri vnútra Nemecka a Talianska budú rokovať v Innsbrucku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 3. júla (TASR) - Prvé stretnutie nových ministrov vnútra Nemecka a Talianska, Horsta Seehofera a Mattea Salviniho, sa uskutoční 11. júla v rámci plánovanej schôdzky šéfov rezortov vnútra členských krajín Európskej únie v rakúskom meste Innsbruck.Obaja ministri sa na tom dohodli v utorok počas priateľského a konštruktívneho telefonátu, informovali talianske médiá s odvolaním sa na Salviniho.Podľa jeho slov so Seehoferom hovorili o rôznych riešeniach boja proti ilegálnemu prisťahovalectvu v jednotlivých štátoch Európskej únie, ako aj o ochrane vonkajších hraníc Únie.Stretnutie v Innsbrucku bude aj príležitosťou na vypracovanie postupu v boji proti terorizmu a v záujme posilnenia vnútornej bezpečnosti, konštatoval taliansky minister.Salvini absolvoval aj telefonický rozhovor s rakúskym rezortným partnerom Herbertom Kicklom, s ktorým hovoril zrejme prioritne o zavedení kontrol v oblasti Brennerského priesmyku.Šéf talianskeho rezortu vnútra sa už skôr nechal v utorok počuť, že opätovné zavedenie kontrol na južných hraniciach Rakúska by privítal.keďže viac migrantov prejde nelegálne z Rakúska do Talianska než naopak, uviedol Salvini pre verejnoprávnu televíziu RAI.dodal.