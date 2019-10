P. Pellegrini: Ekonomika sociálne opatrenia hravo zvládne

Na snímke premiér SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. októbra (TASR) - Slovenská ekonomika hravo zvládne sociálne opatrenia, ktoré sú na stole. Myslí si to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Spomalenie ekonomiky mení aj parametre rozpočtu, ktorý už mal byť vyrovnaný, slovenské verejné financie sú však podľa neho stále veľmi zdravé.uviedol Pellegrini v diskusnej relácii TA3 V politike. Pripomenul, že Slovensko tento aj budúci rok míňa v skutočnosti menej, ako vyberie.upozornil.Rozpočet mal byť tento rok pôvodne vyrovnaný, aktuálny oficiálny odhad je deficit na úrovni 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP). Rozpočet na budúci rok, ktorý tento týždeň schválila vláda, počíta so schodkom 0,49 %.zdôraznil premiér.Ak výdavky smerujú k tomu, že ľudia budú mať viac peňazí, je to podľa neho správna cesta.dodal Pellegrini.