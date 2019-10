V Libanone pokračujú pouličné protesty proti úsporným opatreniam

Protivládny demonštrant zapaľuje pneumatiky počas protestu v Bejrúte 18. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 20. októbra (TASR) - Demonštranti, ktorí v Libanone už štvrtý deň po sebe protestujú proti hospodárskej politike vlády, vyzvali v nedeľu na ďalší hromadný nátlak, ktorý by mal kabinet donútiť, aby odstúpil. Píše o tom agentúra AP.Nespokojenci dali prísľub, že budú v pouličných protestoch pokračovať aj napriek sobotnej demisii štyroch vládnych činiteľov, členov dôležitej politickej kresťanskej strany Libanonské sily (FL).Dôvodom vypuknutia masových nepokojov boli plány vlády zaviesť počas závažnej ekonomickej krízy nové dane. Libanončania totiž svojich politikov obviňujú z korupcie a zlého spravovania štátu.Protesty v Bejrúte, Tripolise i ďalších veľkých mestách sa začali vo štvrtok. Ľudia vtedy vyšli do ulíc vyjadriť nespokojnosť so zavedením 20-centového denného poplatku za četovacie služby - vrátane aplikácie WhatsApp. Minister telekomunikácií Muhammad Šukajr medzitým v noci na piatok oznámil zrušenie tohto poplatku.Ďalšie pokračovanie protestov by mohlo Libanon uvrhnúť do politickej krízy s nepredvídateľnými dosahmi na jeho ekonomiku, ktorá sa už dlhodobo nachádza v úpadku, analyzuje agentúra AP. Niektorí z protestujúcich tvrdia, že zostanú v uliciach až dovtedy, kým nedôjde k odstúpeniu vlády.Libanon je pod tlakom Svetovej Banky (SB) i Medzinárodného menového fondu (MMF), aby výmenou za finančnú pomoc zaviedol úsporné opatrenia.