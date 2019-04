P. Pellegrini: Je našou povinnosťou chrániť strategické smerovanie SR

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 15. apríla (TASR) - Pre krajinu ako Slovensko je viac ako kedykoľvek predtým dôležité posilňovať spojenectvá, partnerstvá a vzťahy. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to povedal na Hodnotiacej konferencii zahraničnej a európskej politiky SR na pôde rezortu diplomacie.dodal.Premiér tiež zdôraznil potrebu podpory multilateralizmu. Aj preto je podľa jeho slov slovenská diplomacia mimoriadne aktívna v medzinárodných organizáciách, napríklad v OSN, OBSE alebo OECD. Pripomenul, že aj EÚ je hlasným advokátom multilateralizmu.myslí si Pellegrini.Pre EÚ je podľa Pellegriniho dôležité prijať kredibilnú dlhodobú víziu.priblížil. Zdôraznil tiež, že riešeniami nie sú izolácia, protekcionizmus, nacionalizmus a populizmus. Hovoril aj o nutnosti stanoviť dátum možného vstupu nových krajín do EÚ.Premiér na konferencii odpovedal aj na otázku, prečo ešte nie je schválená Bezpečnostná stratégia SR. Podľa jeho slov si výkonná moc svoju úlohu splnila, pretože vláda stratégiu schválila a riadi sa ňou.poznamenal Pellegrini.Predseda vlády tiež v rámci odpovede na otázku ohľadom nárastu extrémizmu kritizoval, že politici sa boja formovať verejnú mienku a prispôsobujú sa jej, aj keď nejde dobrým smerom. Skúsenosti s tým má podľa neho práve rezort diplomacie pri dokumentoch, ktoré v skutočnosti hovorili o niečom inom, ako naznačovala verejná mienka. Podľa premiéra je však chybou robiť politiku tak, "aby sme nikoho nenahnevali" a politici musia hovoriť aj veci, ktoré neprinášajú percentá do volieb. Vníma však v tomto smere rezignáciu a stratu odvahy.