P. Pellegrini: Koalícia určite funguje, pnutie vidím skôr v parlamente

Na archívnej snímke premiér SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kežmarok 23. októbra (TASR) – Koalícia podľa premiéra SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) naďalej funguje a je dôležité, aby koaličná rada ešte prijala zásadné veci. Pellegrini takto v stredu, pred výjazdovým rokovaním vlády v Kežmarku, reagoval na vyjadrenie predsedu SNS Andreja Danka, že sa od utorka nebude zúčastňovať na žiadnej Koaličnej rade.skonštatoval premiér.Koalícia podľa neho určite funguje, skôr sa zúžila spolupráca v rámci fungovania v parlamente, medzi poslaneckými klubmi, kde dochádza k dohodám aj k nedohodám.“ ubezpečil premiér.Zároveň dodal že s SNS má pracovný vzťah, „inej“ atmosféry na rokovaní v Kežmarku sa neobáva.dodal na záver Pellegrini, ktorý by vyjadreniam predsedu NR SR nerád dával nejaké prívlastky.Predseda koaličnej strany SNS Andrej Danko sa od utorka nebude zúčastňovať na žiadnej Koaličnej rade. Danko to vyhlásil po tom, ako národniarom neprešli v pléne ich dve novely zákonov, a to o verejnom obstarávaní a návrhu o zriadení ministerstva cestovného ruchu a športu. Pri oboch novelách sa zdržali poslanci koaličného Mosta-Híd, čo Danko označil