Vývoj okolo 737 MAX stál kreslo šéfa komerčnej divízie Boeingu

New York 23. októbra (TASR) - Šéf divízie komerčných lietadiel americkej spoločnosti Boeing Kevin McAllister odchádza zo svojho postu. Stalo sa tak necelý týždeň po tom, ako sa objavili dokumenty, ktoré vyvolávajú otázky, čo všetko vedeli v Boeingu o problémoch stabilizačného systému MCAS pred schválením lietadla 737 MAX do prevádzky. MCAS je spájaný s haváriami lietadiel indonézskych aerolínií Lion Air a etiópskej spoločnosti Ethiopian Airlines.Boeing oznámil, že McAllister odchádza z postu prezidenta aj výkonného riaditeľa divízie Boeing Commercial Airplanes. Na jeho miesto bol vymenovaný Stan Deal. Boeing v tejto veci vydal krátku správu, v ktorej šéf Boeingu Dennis Muilenburg poďakoval McAllisterovi "za jeho služby v zložitom období".Lietadlá 737 MAX boli uzemnené v marci tohto roka po druhej tragickej havárii, ku ktorej došlo 10. marca krátko po štarte lietadla Ethiopian Airlines v Addis Abebe. Necelých päť mesiacov pred týmto lietadlom sa do Jávskeho mora zrútil stroj 737 MAX spoločnosti Lion Air, pričom k havárii došlo za prakticky rovnakých okolností. Nehody si vyžiadali 346 životov. Vyšetrovanie naznačuje, že príčinou pádu lietadiel je systém MCAS určený na stabilizáciu lietadla za letu.McAllister odstúpil štyri dni po tom, ako americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) požiadal Boeing o vysvetlenie "znepokojujúceho dokumentu," ktorý sa týkal testovacej fázy 737 MAX z roku 2016, teda predtým, než lietadlo dostalo originálny certifikát a bolo zaradené do prevádzky. Ako ukázala interná komunikácia medzi dvomi pilotmi Boeingu, systém MCAS sa počas testovania na simulátore „choval nevyspytateľne“.FAA žiadal vysvetlenie nielen samotných informácií v dokumente, ale aj faktu, že Boeing sa k dokumentu dostal už pred niekoľkými mesiacmi. Úradu ho však poskytol až minulý týždeň.