P. Pellegrini: Kto je ďalší? je skvelý film aj výchovná pomôcka

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Bratislavskú premiéru nového slovenského filmu Kto je ďalší? si v stredu (21. 8.) pozrel aj premiér SR Peter Pellegrini. Medzi viac ako tisíckou pozvaných hostí nechýbali štátni tajomníci rezortov školstva a kultúry, poslanci NR SR, primátori či zástupcovia akademickej obce. Snímka o nebezpečenstvách internetu - kyberšikane, protizákonnom zdolávaní najvyšších stavieb sveta a riskovaní životov pre čo najviac lajkov, ale aj o sexuálnom vydieraní neplnoletých osôb prostredníctvom sociálnych sietí, vznikala štyri roky. Podľa skutočných udalostí ju nakrútil režisér Miro Drobný (Ovce.sk, Rytmus - sídliskový sen).komentoval pre TASR svoju prítomnosť na premiére Pellegrini.poznamenal k filmu. "pochválil nový počin. Podľa premiéra by ho v najbližších mesiacoch malo zhliadnuť čo najviac mladých ľudí v školách:Snímku inšpirovanú skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady tvoria tri poviedky, v ktorých internet priviedol hlavných hrdinov až na hranicu života a smrti. V prvom príbehu sa speváčka Aless otvorene priznáva k pokusu o samovraždu, ku ktorej ju priviedla kyberšikana a útoky spolužiakov. Pellegrini uviedol, že ho veľmi zasiahol tretí príbeh, v ktorom mladá americká herečka Anita Sonnberger stvárňuje dievča dotlačené do bezvýchodiskovej životnej situácie. Je sexuálne vydieraná a rozhodne sa svoj príbeh zverejniť bez vyslovenia jediného slova." podčiarkol." konštatoval premiér s tým, že to sú výzvy nielen pre Slovensko, ale aj pre celú generáciu a pre celý svet.uzavrel Pellegrini.Podľa herca Petra Brajerčíka by titul Kto je ďalší? mali vidieť všetci rodičia: "" Snímka už získala 15 nominácií a ocenení na zahraničných festivaloch a súťažiach. "komentovala veľkolepú premiéru ruská herečka Angela Nikolau.uviedol po premiére americký herec Brian Caspe, ktoré ho si filmoví fanúšikovia pamätajú z hollywoodskych produkcií Hellboy (2004), Mission Impossible - Ghost Protocol (2011) či Operácia Anthropoid (2016).Film Kto je ďalší? je v kinodistribúcii od štvrtka 22. augusta. V prvý premiérový víkend ho bude premietať rekordný počet - 86 kín a pre divákov je pripravené promo turné v rámci desiatky slovenských miest.