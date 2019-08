Prezidentka Čaputová pokračuje v návšteve Nemecka

Na snímke slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (vľavo) a nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier si podávajú ruky počas stretnutia v Berlíne. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Berlín 22. augusta (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová pokračuje vo štvrtok v dvojdňovej návšteve Nemecka. Doobeda ju čaká rozhovor pre nemecký týždenník Der Spiegel. Následne navštívi múzeum, ktoré približuje fungovanie Ministerstva pre štátnu bezpečnosť (Stasi) v čase, keď bol Berlín rozdelený na východný a západný. Do vlasti sa vráti v poobedňajších ných hodinách.Čaputová sa v stredu v Berlíne stretla s nemeckým náprotivkom Frankom-Walterom Steinmeierom. Podľa jeho slov sú si Slovensko a Nemecko najbližšie za posledné desaťročia. Ocenil zvolenie Čaputovej do úradu. Považuje ho za dôkaz toho, že nádeje spred 30 rokov, keď padol Berlínsky múr, sú stále živé.Slovenská prezidentka rokovala aj s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Okrem situácie na slovenskej politickej scéne sa Merkelová zaujímala aj o vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Čaputová jej podľa svojich slov povedala, že vyšetrovanie je nezávislé a zodpovedné.Návšteva sa koná v čase 51. výročia vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. S inváziou začali v noci z 20. na 21. augusta 1968. Prezidentkina návšteva preto nesie aj odkaz boja za slobodu. V tomto duchu položila kyticu k pamätníku Bielych krížov na znak úcty k pamiatke všetkých, ktorí zahynuli pri pokuse o prekročenie Berlínskeho múru. Ten bol najznámejším symbolom studenej vojny a rozdelenia Berlína, Nemecka a celej Európy.