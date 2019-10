P. Pellegrini: Len jedno percento z údajnej nahrávky je o R. Ficovi

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 20. októbra (TASR) – Len jedno percento z údajnej nahrávky Gorila súvisí s predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom. Na nahrávke Fico nehovorí nič nelegálne a ide o kauzu vlády Mikuláša Dzurindu. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).Poukázal na to, že údajná nahrávka sa týka najmä vtedajších politikov SDKÚ. Pellegrini počas diskusnej relácie hovoril aj o Miroslavovi Beblavom z čias kauzy Gorila.povedal premiér v súvislosti s protestmi. Uviedol, že Beblavý bol v čase kauzy štátnym tajomníkom.povedal.Premiér víta, že veci postupne vyplávajú na povrch.povedal Pellegrini. Podľa neho majú všetci voľné ruky na vyšetrovanie v duchu hesla:Poukázal však na to, že polícia má v tejto súvislosti ťažkú úlohu. Vyzval všetkých, aby podporili políciu, ktorá sa snaží s týmito kauzami vysporiadať.Pellegrini považuje nahrávku Mariana K. s Dobroslavom Trnkom zaPoznamenal, že keby mal takéto informácie o Trnkovi skôr, poslanci Smeru-SD by za neho nehlasovali. Zároveň doplnil, že by bolo potrebné zaviesť prísnejšie tresty pre sudcov a prokurátorov za ich pochybenia. Podľa jeho slov sú v súčasnosti nízke.Podľa Pellegriniho k zdravotníctvu na Slovensku sa snaží dostať finančná skupina Penta.povedal premiér. Zároveň vyhlásil, že môže ubezpečiť každého, že nemajú žiadne dohody s finančnými skupinami. Potvrdil i to, že bude robiť všetko preto, aby sa postavila štátna nemocnica.V súvislosti so stretnutím, na ktoré ho vyzvali opoziční lídri z OĽaNO, SaS a Sme rodina, premiér reagoval, že to považuje "za srandu," keď ho na stretnutie pozýva "Kočnerov gang." Poukázal na to, že s Marianom K. sa stretol Igor Matovič (OĽaNO) aj Richard Sulík (SaS).povedal premiér.V súvislosti s rozpadom vládnej koalície premiér uviedol, že by si názor mal spraviť každý občan Slovenskej republiky sám.