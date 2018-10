P. PELLEGRINI: Na odvolanie ministerky vnútra dnes nemám žiadny dôvod

Na archívnej snímke vpravo predseda vlády SR Peter Pellegrini, vľavo ministerka vnútra Denisa Saková. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 4. októbra (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nevidí dôvod na odvolanie ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD). Reagoval tak na štvrtkovú výzvu parlamentných opozičných strán, ktoré od neho žiadali odvolanie ministerky z funkcie pre kauzu únosu Vietnamca."Opozičné strany sa už opäť hrajú na vyšetrovateľov, prokurátorov i sudcov v jednej osobe. Počkajme na výsledky vyšetrovania a dopátrajme sa pravdy, to je jediná možnosť. Na odvolanie ministerky vnútra dnes nemám žiadny dôvod," uviedol Pellegrini v reakcii, ktorú TASR zaslal Úrad vlády SR.Opozícia vyzýva predsedu vlády Pellegriniho, aby pre kauzu únosu Vietnamca Sakovú odvolal. Nevylučuje, že ak to neurobí, bude iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR na jej odvolanie z funkcie, vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov OĽaNO, Sme rodina aj SaS.