VODIČI I CHODCI POZOR: Rekonštrukcia Mlynských nív spôsobí obmedzenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) – Pre rozsiahlu rekonštrukciu ulice Mlynské nivy v Bratislave a práce v zóne Nové Nivy musia chodci rátať s obmedzeniami. K uzávere chodníka pozdĺž Twin City Tower pribúda aj uzávera chodníka pri budove VÚB, pozdĺž ulice Mlynské nivy. Chodcom sú k dispozícii obchádzkové trasy. TASR o tom informoval developer HB Reavis, ktorý realizuje rozsiahlu rekonštrukciu ulice a v jej tesnej blízkosti stavia aj novú autobusovú stanicu.Dôvodom uzávery chodníkov je prekladanie slaboprúdového vedenia či optických káblov alebo práce spojené s novými stĺpmi pre trakčné vedenie.podotkol investor.Zároveň sa mení situácia aj pre vodičov. S platnosťou do oficiálneho odvolania je znovu uvedený do používania odbočovací pruh zo smeru Karadžičova, vpravo do ulice Mlynské nivy.Spoločnosť HB Reavis začala v máji s celkovou rekonštrukciou ulice Mlynské nivy. Rekonštrukcia je rozdelená na viacero fáz, k celkovej uzávere ulice nedôjde. Investor ju zrealizuje na vlastné náklady. Počiatočné fázy by mali byť ukončené počas tohtoročnej jesene. Nový bulvár by mal byť k dispozícii pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy na jeseň 2019.