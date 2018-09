P. Pellegrini: Názory o brexite sa doposiaľ nezblížili

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Salzburg/Bratislava 20. septembra (TASR) - Situácia okolo blížiaceho sa brexitu je naďalej komplikovaná a ako sa ukazuje, nie každá zo strán má svoje červené čiary, cez ktoré nechce prejsť. Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol v druhý deň rokovaní neformálneho summitu šéfov štátov a vlád EÚ v Salzburgu pred pracovným obedom, na ktorom sa už nezúčastnila britská premiérka Theresa Mayová.Predstava Spojeného kráľovstva, že by si ponechalo iba slobodu pohybu tovarov, je pre ostatných partnerov v Únii neprijateľná, pokračoval premiér.Otvorenou a nedoriešenou otázkou stále ostáva napríklad otázka štátnych hraníc medzi Írskom a Severným Írskom.Pellegrini priblížil taktiež stredajšie vyjadrenie britskej premiérky Mayovej, podľa ktorej už druhé ani doplňujúce referendum o brexite nebude.citoval slová premiérky Mayovej. Zostávajúcich 27 členských štátov však napriek tomu do poslednej chvíle preferuje uzatvorenie akejkoľvek dohody, čo je pre obe strany lepšie.Slovensko vzhľadom na čas, ktorý ostáva na schvaľovaciu procedúru dohody, podporuje zvolanie mimoriadneho novembrového summitu iba o otázke brexitu.uzavrel Pellegrini.