PRIESKUM: Až 80 % Slovákov je presvedčených, že rozumie financiám

Bratislava 20. septembra (TASR) - Za finančne gramotných sa považuje takmer 80 % Slovákov, viac si veria muži a ľudia v produktívnom veku. Ukázal to prieskum na vzorke spoločnosti 2muse pre Poštovú banku, hovorí Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky. Prieskum však ukázal, že znalosti Slovákov v oblasti financií sú stále podpriemerné.Vo veľkom teste finančnej gramotnosti prepadli aj tí, ktorí si v tejto oblasti verili. Výrazne lepšie výsledky nedosiahli ani mladí či ekonomicky aktívni ľudia.Finančné správanie ovplyvňuje aj miera finančného optimizmu či pesimizmu. Až 42 % respondentov v prieskume uviedlo, že svoju finančnú situáciu vníma v porovnaní s predchádzajúcim rokom ako rovnakú. Podiel finančne negatívne naladených Slovákov klesol oproti roku 2014 takmer o desať percentuálnych bodov, avšak podiel vyslovených optimistov nevzrástol.Mesačne dokáže zo svojej výplaty niečo odložiť 61 % Slovákov, v priemere je to 131 eur. Výška tejto sumy sa za ostatné 4 roky mierne zvýšila, a to o 8 eur. Vyše polovica z tých, čo sporia, si odkladá peniaze bez konkrétneho účelu a takmer traja z desiatich majú peniaze uložené neefektívne.Až 59 % rodičov pre svoje deti sporí. Prieskum prezradil aj to, že až štvrtina z nich si z týchto úspor už požičala. V priemere im odkladajú 36 eur mesačne, najčastejšie ide o sumu 20 eur. Väčšina síce šetrí bez konkrétneho účelu, ale až viac ako štvrtina sporiacich rodičov presne vie, na čo by mali byť úspory použité – šetria im na vzdelanie.