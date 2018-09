P. Pellegrini ocenil postup rezortu obrany pri modernizácii armády

Na snímke vpravo premiér SR Peter Pellegrini a vľavo minister obrany SR Peter Gajdoš počas kontrolného dňa na Ministerstve obrany SR 14. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. septembra (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) zdôraznil úlohu modernizácie armády slúžiacej na obranu Slovenskej republiky. V rámci piatkového kontrolného dňa na Ministerstve obrany (MO) SR ocenil postup rezortu a jeho šéfa Petra Gajdoša (SNS) pri modernizácii vybavenia Ozbrojených síl (OS) SR.uviedol premiér.Minulosť slovenskej armády bola podľa neho poznačená aj hospodárskou krízou, čo sa odrazilo na nízkych investíciách do modernizácie obrany. V súčasnosti sa podľa neho vytvára zdravý priestor aj na takéto kroky. Pellegrini ocenil nákup 14 nových stíhačiek F-16 a postup vedenia MO pri vyjednaní dohody s americkou stranou. Ocenil tiež snahu zapojiť do opravy a údržby strojov aj Letecké opravovne Trenčín.Vládu čakajú podľa Pellegriniho ďalšie dôležité rozhodnutia. Po rozhodnutí o nákupe 25 nových systémov Zuzana 2 a o nákupe radarových systémov sa bude rozhodovať o definitívnom nákupe obrnených vozidiel 8x8 a vojenských vozidiel 4x4.S ministrom obrany počas kontrolného dňa hovorili aj o nedostatočnom obsadení pozícii v armáde.doplnil Gajdoš.V súvislosti so zvyšovaním motivácie vojakov a potenciálnych nových členov OSSR plánuje vláda zvýšiť platy vojakom.uviedol premiér. Za motiváciu premiér považuje aj samotnú modernizáciu armády. Gajdoš potvrdil, že v nej bude pokračovať.