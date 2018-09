NA SPIŠI HROZIA POVODNE: Sever i východ Slovenska zasiahnu búrky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Na Orave, Liptove, v oblasti Turca, Horehronia, Spiša, Šariša a Zemplína hrozia do piatkového večera búrky s krúpami. V uvedených regiónoch platí do 22.00 h výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) 1. stupňa.Meteorológovia upozorňujú i na to, že s búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm. Rovnako ich môže sprevádzať nárazový vietor s rýchlosťou 65 - 85 km/h.Pre okresy Poprad a Kežmarok SHMÚ do 16.00 h vyhlásil i hydrologickú výstrahu 1. stupňa pred prívalovou povodňou.uviedol SHMÚ na svojom webe.