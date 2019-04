P. Pellegrini odcestoval na mimoriadny summit EÚ o brexite

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Košice 10. apríla (TASR) - Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) odcestoval v stredu do Bruselu na mimoriadny summit EÚ, na ktorom európski lídri zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu do 30. júna alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. Pellegrini na summit EÚ v Bruseli odletel z Košíc, kam prišiel z Bardejova, kde bol na výjazdovom rokovaní vlády.Ešte pred samotným rokovaním Európskej rady by sa hlavy štátov a vlád mali v Bruseli o 18.00 h stretnúť s predsedom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim. Následne by mali pokračovať v rozhovoroch s britskou premiérkou Theresou Mayovou a potom absolvovať — už bez nej — spoločnú večeru, informovala agentúra DPA.Európski lídri na mimoriadnom summite EÚ zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu do 30. júna, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. V prípade, že EÚ nebude súhlasiť so žiadosťou Mayovej o ďalší odklad termínu brexitu, Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla.Mayová sa má ešte pred samotným summitom stretnúť aj s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.Britská televízia Sky News ešte v utorok informovala, že lídri 27 krajín EÚ pravdepodobne umožnia Británii ďalší odklad odchodu z Únie, ktorý bude nutný na schválenie návrhu zmluvy o brexite uzavretej vládou premiérky Mayovej.