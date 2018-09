P. Pellegrini: Školstvo je len spolovice v rukách štátu a vlády SR

Na snímke vpravo predseda vlády SR Peter Pellegrini počas otvorenia školského roka na Základnej škole s materskou školou v obci Slovenský Grob (okres Pezinok), 3. septembra 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Slovenský Grob 3. septembra (TASR) – Starostovia obcí a primátori miest by si mali uvedomiť, že školstvo je len spolovice v rukách štátu a vlády SR a druhú polovicu majú na starosti oni z vlastných rozpočtov. Uviedol to v pondelok predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) počas otvorenia školského roka na Základnej škole s materskou školou v obci Slovenský Grob (okres Pezinok).Slovenský Grob je podľa premiéra jednou z obcí v okolí hlavného mesta, kde dochádza k nárastu počtu obyvateľov a k nárastu počtu detí.povedal Pellegrini.Starostovia podľa premiéra musia dávať pozor na to, aby mali nielen dostatočné kapacity v základných školách, ale aby vytvárali dostatok miesta už aj v materských školách.dodal premiér. Záujmom vlády podľa jeho slov je poskytovať dodatočné finančné prostriedky pre mestá a obce, aby sa rozšírili kapacity materských škôl tak, aby bolo možné zákonne prikázať všetkým rodičom dať svoje deti minimálne do posledného ročníka materskej školy. Starosta Slovenského Grobu Štefan Gašparovič poznamenal, že obci sa podarilo k zrekonštruovanej materskej škole pristaviť ďalšie dve nové triedy, ktoré v pondelok slávnostne otvoril aj premiér.Premiér poznamenal, že vládny Smer-SD rokuje aj o obedoch, ktoré by mali byť pre všetkých žiakov základných škôl a deti v posledných ročníkoch materských škôl zadarmo.povedal premiér.Po letných prázdninách v pondelok zasadlo do školských lavíc približne 684.000 žiakov základných a stredných škôl. Z tohto počtu takmer 485.000 žiakov navštevuje základné školy. Školáci prekročia brány viac ako 2700 škôl. Pre viac ako 199.000 študentov sa začne vyučovanie v približne 700 stredných školách.