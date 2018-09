Kyberšikane detí môžu predchádzať ich rodičia, dá sa voči nej poistiť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 3. septembra (TASR) - Proti kyberšikane a poškodzovaniu dobrého mena sa dá brániť najmä prevenciou. Deti by na nebezpečenstvo mali upozorniť rodičia. Mali by s nimi neustále komunikovať a diskutovať o nástrahách online sveta. Deti by tiež mali vedieť, že o sebe nemajú zverejňovať žiadne citlivé informácie, fotky či videá. Ľahko sa totiž môže stať, že ich niekto bude šíriť ďalej, hoci neoprávnene.Dobrou prevenciou kyberšikany detí je tiež stať sa súčasťou ich online sveta – byť ich priateľom na sociálnych sieťach, sledovať, koľko času trávia na internete a s kým. V súčasnosti už existujú aj aplikácie, vďaka ktorým môžu mať rodičia nad virtuálnym svetom ich detí významnú kontrolu.S kyberšikanou a poškodzovaním dobrého mena si však často nevedia poradiť ani dospelí. Podľa prieskumu Uniqua poisťovne 60 percent ľudí nevie, ako sa proti takýmto útokom brániť. Pomôcť podľa nej môže napríklad takzvané kyberpoistenie. Ak ho človek má, môže v prípade kyberšikany zavolať na asistenčnú službu a prípad nahlásiť. Poisťovňa by vtedy mala zabezpečiť odstránenie alebo vytesnenie takýchto informácií z internetu. Poistenec má tiež nárok na právne zastúpenie a úhradu s tým súvisiacich nákladov."Naše skúsenosti hovoria, že telefonát právnika poisťovne býva veľmi efektívny pri riešení takýchto citlivých sporov. Určite by sme zabezpečili mazanie dotyčných správ, blokovanie profilu a poskytli by sme právnu a IT asistenciu," tvrdí Róbert Koch z Uniqua.Stratégiami pri riešení poškodenia online povesti alebo kyberšikane sú "cleaning" - odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií a "flooding" - vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov. "Máte tiež nárok na úhradu právnych krokov voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila, ako aj voči vydavateľovi alebo web hostingovej službe, na stránkach ktorej boli negatívne informácie o poistenom zverejnené," dodáva Koch.