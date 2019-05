P. Pellegrini: Slovensko naliehavo potrebuje inšpirácie Štefánikom

Na snímke premiér Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava/Brezová pod Bradlom 4. mája (TASR) – Slovensko naliehavo potrebuje inšpirácie Milanom Rastislavom Štefánikom. Malo by hľadať pevnú vôľu a chuť pasovať sa s problémami.povedal na celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika na Bradle predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).Štefánik je podľa premiéra inšpiratívny pre slovenskú budúcnosť svojou vôľou. Na jeho bojoch s podlomeným zdravím a opakujúcimi sa neúspechmi považuje za najdôležitejšie, že ich nikdy nevzdal. "" zdôraznil Pellegrini, ktorý pripomenul Štefánikovo mottoNapriek pestrému životu, vedeckým, vojenským a iným aktivitám Štefánik podľa premiéra nikdy nezabudol na Slovensko.poznamenal Pellegrini s tým, že Štefánik vybojoval svoj boj napriek tomu, že ho začínal v období, keď sa jeho neskorší výsledok zdal byť vzhľadom na medzinárodné pomery nepredstaviteľný.Poukázal na to, že Štefánikova láska k národu sa skĺbila s rozumom a úctou k faktom. Vďaka tomu vedel, že na vymanenie sa spod uhorskej nadvlády je potrebná spoločná cesta s českým národom, ako aj to, že Slovensko sa musí usilovať hľadať vo svete silných a demokratických spojencov a spolupracovať s nimi na udržaní mieru a pokojného života.Pellegrini vyjadril názor, že inšpirácie Štefánikom Slovensko naliehavo potrebuje.zdôraznil predseda vlády, podľa ktorého potrebujeme aj pochopenie pre to, že miesto Slovenska je v Európe a nikde inde.uzavrel.