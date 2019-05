A. Danko: M. R. Štefánik je otcom česko-slovenskej štátnosti

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava/Brezová pod Bradlom 4. mája (TASR) - Milana Rastislava Štefánika, otca česko-slovenskej štátnosti, by mrzela spoločenská klíma, ktorá panuje na Slovensku.vyhlásil na celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika na Bradle predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Pripomenul, že pri príležitosti tragického úmrtia je dôležité pochopiť a napĺňať Štefánikov odkaz.Predseda parlamentu poznamenal, že nepozná inú osobnosť, po ktorej by bolo pomenovaných toľko ulíc a námestí.povedal. Pripomenul, že generál Štefánik bol zároveň aj veľkým vlastencom.Štefánik bol podľa Danka aj významný európsky diplomat a politik začiatku 20. storočia.doplnil Danko s tým, že obdivuje aj jeho cieľavedomosť, odvahu a odhodlanie biť sa za správnu vec aj napriek veľkým prekážkam.Podľa predsedu parlamentu Štefánik nepracoval pre národ pre slávu a uznanie.povedal Danko. Ako doplnil, Štefánik je otcom česko-slovenskej štátnosti, z ktorej neskôr prirodzeným vývojom vznikla samostatná SR.Danko počas svojho prejavu vyzval ľudí, aby navrátili do nášho spolužitia slušnosť a vzájomnú úctu.dodal predseda parlamentu s tým, že nie je čas na hádky a vzájomnú nevraživosť.