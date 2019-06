P. Pellegrini: Udržateľný rozvoj nemôže existovať bez mieru a naopak

Predseda vlády SR Peter Pellegrini počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF). Petrohrad, 7. júna 2019. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Petrohrad 7. júna (TASR) – Udržateľný rozvoj nemôže existovať bez mieru a mier bez udržateľného rozvoja. Slovensko podporuje zmysluplný a komplexný dialóg medzi štátmi a inými partnermi na národnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni. Slovenský premiér Peter Pellegrini to uviedol v piatok na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade.Na fóre vystúpil počas hlavného panelu spolu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, bulharským prezidentom Rumenom Radevom, arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom a generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Okrem nich sa na fóre zúčastňuje mnoho ďalších prezidentov a premiérov z celého sveta, zástupcovia medzinárodných spoločností a bánk a tiež nezávislí experti.Tohtoročné fórum sa zameriava na agendu udržateľného rozvoja, pričom štyri kľúčové oblasti sú globálne hospodárstvo, dosahovanie národných rozvojových cieľov v ruskom hospodárstve, technológie a téma "Slovenský premiér označil prijatie Agendy 2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja za pozoruhodný úspech.," konštatoval Pellegrini na ekonomickom fóre.Lídri z celého sveta sa zaviazali skoncovať s chudobou a bojovať proti klimatickým zmenám a nespravodlivosti na historickom summite OSN v New Yorku v septembri 2015. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj ponúka lepšiu budúcnosť nielen pre miliardy ľudí na svete, ale aj pre planétu Zem. Agenda 2030 predstavuje výzvu, aby sa do plnenia jej 17 cieľov do roku 2030 - skoncovania s chudobou a boju proti nerovnosti a klimatickým zmenám - zapojili vyspelé i rozvojové štáty a aj bežní ľudia. Na Slovensku je gestorom implementácie agendy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je gestorom v medzinárodnom prostredí.Čas sa podľa slovenského premiéra kráti a dosiahnutie niektorých cieľov je ohrozené. Podľa Pellegriniho sú tu dva hlavné problémy - financovanie a komunikácia.Ako uviedol, celosvetovo je potrebné investovať do udržateľného rozvoja 5-7 biliónov dolárov ročne, čo predstavuje 7-10 percent svetového HDP. Až 60 percent svetového HDP pochádza zo súkromného sektora.vyzval na fóre premiér.V oblasti komunikácie a tzv. "networkingu" tvrdí, že na rozdiel od miléniových rozvojových cieľov sa ciele udržateľného rozvoja vzťahujú na všetkých, nie iba na rozvojové krajiny. "zdôraznil premiér.Pripomenul, že Slovensko podniklo nevyhnutné kroky na integráciu Agendy 2030 do dlhodobého národného rozvojového rámca. Podporil možnosť zapojenia cieľov udržateľného rozvoja do slovenského Národného investičného plánu do roku 2030, čo by malo posilniť financovanie udržateľného rozvoja.dodal.Zároveň poukázal na to, že v máji 2019 Slovensko predsedalo ministerskej rade Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), pričom cieľom bolo využiť potenciál novej éry digitalizácie. "" spresnil.Slovensko sa ako priemyselná krajina taktiež musí vyrovnať s výrobou v čoraz digitalizovanejšom svete. Tak, ako sa spoločnosti musia naučiť robiť udržateľný biznis, tak sa mladí ľudia musia naučiť žiť udržateľným životným štýlom, uviedol Pellegrini.Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum vzniklo v roku 1997 a od roku 2006 sa koná pod záštitou ruského prezidenta. Je globálnou platformou na diskusiu o kľúčových ekonomických otázkach, nazýva sa aj. V minulom roku prišlo na fórum viac než 17.000 účastníkov zo 143 krajín, hlavným zahraničným rečníkom bol francúzsky prezident Emmanuel Macron.Premiér Pellegrini sa vráti na Slovensko ešte v piatok.