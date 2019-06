Zavedenie eura považujú za pozitívne aj v krajinách mimo eurozóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. júna (TASR) - Zavedenie eura považujú za pozitívne aj tie krajiny Európskej únie (EÚ), ktoré zatiaľ nie sú členmi eurozóny. Naznačil to v piatok zverejnený prieskum Eurobarometra.Väčšina respondentov v členských štátoch EÚ, ktoré ešte neprijali euro, si myslí, že spoločná mena má pozitívny vplyv na krajiny, ktoré ju už používajú. Celkovo tento názor zastáva 56 % respondentov zo siedmich krajín Únie, ktoré zatiaľ neprijali euro: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko.Tento názor je najvýraznejší v Maďarsku (70 %), Rumunsku (62 %), Poľsku (54 %) a v Bulharsku (53 %). O čosi menej respondentov si to myslí vo Švédsku (44 %), v Českej republike (49 %) a v Chorvátsku (48 %).Na druhej strane sú však občania uvedených krajín EÚ opatrnejší pri otázke, či chcú prijať spoločnú európsku menu. Kým väčšina respondentov v Maďarsku (66 %), Rumunsku (61 %) a Chorvátsku (49 %) je za vstup ich krajín do eurozóny, s prijatím eura váha väčšina občanov Českej republiky a Švédska (60 % v oboch krajinách), Poľska (48 %) a Bulharska (48 %).Najviac za posledný rok vzrástla podpora pre euro v Maďarsku (o 7 percentuálnych bodov - p. b.) a najviac klesla v Rumunsku (-8 p. b.).Z analýzy údajov, ktoré zozbieral Eurobarometer, vyplýva, že respondenti, ktorí sú informovaní o eure, s väčšou pravdepodobnosťou podporujú jeho zavedenie - 57 %, v porovnaní so 43 % tých, ktorí sa necítia dostatočne informovaní o spoločnej mene.Prieskum zároveň naznačil, že pocit nedostatočnej pripravenosti na vstup do eurozóny je silný vo všetkých siedmich krajinách. Výrazne sa však voči situácii z roku 2018 tieto údaje znížili v Maďarsku (65 % - pokles o 8 p. b.) a Rumunsku (56 % - pokles o 13 p. b.).V súčasnosti si 72 % respondentov vo všetkých siedmich členských štátoch bez eura myslí, že ich krajina nie je dostatočne pripravená na zavedenie eura, opačný názor prejavilo len 23 % opýtaných.Vo Švédsku sa napríklad až 47 % respondentov domnieva, že ich krajina nikdy neprijme euro. Päťročný časový rámec na prijatie eura za najpravdepodobnejší považujú Chorváti (58 %), Bulhari (49 %) a Rumuni (41 %). Skeptickejšie sa prejavili Česi, Maďari a Poliaci, ktorí uvažujú o prijatí eura v desaťročnom horizonte. Na vstup ich krajiny do eurozóny do roku 2029 verí len 44 % Maďarov, 41 % Poliakov a 38 % Čechov.Prieskum Eurobarometra sa uskutočnil v apríli 2019 a zahŕňal viac ako 7000 telefonických rozhovorov, čo znamená na každú z uvedených krajín štatistickú vzorku nad 1000 osôb. Dánsko má výnimku zo spoločnej menovej únie, do ktorej v súčasností patrí 19 členských štátov, podobne ako aj Spojené kráľovstvo, ktoré sa rozhodlo EÚ opustiť.