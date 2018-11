P. Pellegrini v Kazachstane rokuje o podpore obchodu a rozvoji vzťahov

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR - Adriána Hudecová Foto: TASR - Adriána Hudecová

Astana 15. novembra (TASR) - Slovensko má s Kazachstanom dlhodobo aktívnu obchodnú bilanciu, v najbližších rokoch by však mohla vzrásť. Slovenským firmám sa v tejto krajine totiž otvárajú investičné príležitosti vo viacerých odvetviach. O prehĺbení spolupráci oboch krajín rokuje v Kazachstane premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý oficiálnou návštevou tejto krajiny zavŕši svoju ázijskú pracovnú cestu. Premiéra vo štvrtok prijme predseda kazašskej vlády Bakytžan Sagintajev, ako aj kazašský prezident Nursultan Nazarbajev.V minulom roku dosiahol slovenský export do Kazachstanu hodnotu 25,9 milióna eur, pričom oproti predchádzajúcemu obdobiu sa takmer zdvojnásobil." priblížila pre TASR Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).Z Kazachstanu sa na Slovensko vlani najviac dovážali fosílne palivá, meď, chemikálie, železo, ovocie a zelenina.vysvetľuje analytička portálu euractiv.sk Lucia Yar.Spolupráca oboch krajín by sa mohla prehĺbiť, firmy zo Slovenska by mohli investovať vo viacerých odvetviach.doplnila agentúra SARIO.Kazachstan masívne investuje v posledných rokoch najmä v oblasti výstavby, rozvoja ciest a železníc.konštatovala SARIO.Aj podľa analytikov je táto krajina perspektívna. "vysvetlil manažér spoločnosti Coface Slovakia Juraj Janči.Podnikateľské prostredie Kazachstanu v hodnotení Svetovej banky získalo veľmi dobré hodnotenie v oblasti ochrany menšinových investorov, vymáhateľnosti zmlúv, či registrácii majetku.upozornil Janči.Podľa Yar vidí Kazachstan Európu ako zdroj technológií, ale aj štandardov v rôznych odvetviach. Na Slovensku Kazachovia investovali už do viac ako 30 spoločností.povedala Yar. Dodala, že v čase, keď sa Kazachstan stále viac otvára svetu v súvislosti s lákaním zahraničných investorov, mení aj svoju politiku v rozličných oblastiach.dodala Yar.