Dobrá správa z Londýna o brexite nezvrátila zostupný trend v New Yorku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 15. novembra (TASR) - Schválenie návrhu dohody o brexite britskou vládou v stredu (14. 11.) v Londýne zlepšilo v New Yorku atmosféru na americkej akciovej burze. Do oznámenia stanoviska kabinetu Theresy Mayovej k návrhu sa Dow Jones Industrial Average (DJIA), hlavný index burzy, prepadol na 24.936 bodov.Do skončenia stredajšieho obchodovania sa indexu podarilo veľkú časť straty eliminovať. Napriek tomu DJIA skončil v porovnaní s utorkovým záverom o 0,81 % slabšie na hodnote 25.080,50 bodu. Index zaznamenal pokles už štvrtý deň po sebe.Na zostupnom trende sa podieľajú aj obavy investorov z dôsledkov pretrvávajúceho medzinárodného obchodného konfliktu. Podľa mnohých z nich rast globálnej ekonomiky môže mať svoj zenit za sebou.Situáciu hlavne amerických akcionárov sťažuje aj pokračujúca strata hodnoty akcií spoločnosti Apple. Od začiatku týždňa sa prejavuje nízky dopyt po iPhonoch. Doplácajú na to technologické firmy kótované na burzách.Technologický index Nasdaq 100 klesol v stredu o 0,89 % na 6769,87 bodu. Širšie koncipovaný index S&P 500 oslabil o 0,76 % na 2701,58 bodu.V stredu klesli akcie Apple o 2,82 %. Horšie od nich skončili len akcie poisťovne The Travelers. Prepadli sa o 2,97 %. Pod tlak sa dostali aj akcie bánk. Goldman Sachs stratil 1,25 % a akcie veľkobanky J.P. Morgan zlacneli o 2,06 %.Akcie ropných koncernov Exxon Mobil a Chevronu po silnom minulotýždňovom prepade v stredu ešte oslabili aj napriek stabilizácii ceny komodity na svetovom trhu len mierne.Dobrou správou nebol ani októbrový rast inflácie v Spojených štátoch. Spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o 2,5 %. Analytici práve takýto vzostup predpokladali.Rast inflácie je podľa analytikov nemeckej banky Helaba dôvodom, aby americká centrálna banka (Fed) pokračovala v zámere zvyšovať svoju základnú úrokovú sadzbu.