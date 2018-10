P. Pellegrini: Vyžiadam si správu SIS o pozemkovej mafii pod Tatrami

Na snímke Peter Pellegrini počas rozhovoru s novinármi. Foto: TASR - Adriána Hudecová Foto: TASR - Adriána Hudecová

Bratislava 27. októbra (TASR) – Prezident Andrej Kiska by mal prestať s prekrúcaním faktov a poškodzovaním mena SR v zahraničí. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy, v súvislosti s prezidentovou interpretáciou správy Slovenskej informačnej služby (SIS), to uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Prezidentovo konanie označil za rovnako nekorektné ako to, ak by existovala správa SIS o pôsobení pozemkovej mafie pod Tatrami a on by ju spájal s prezidentovou kauzou okolo pozemku vo Veľkom Slavkove.Pellegrini reagoval na prezidentove poukazovanie na prepojenia vládneho kabinetu s mafiou, o ktorej mali podľa hlavy štátu hovoriť správyPellegrini zdôraznil, že nič také sa v niekoľkých súhrnných správach nenachádza.skonštatoval Pellegrini.Opýtal sa, či aj v súvislosti s piatkovým (26.10.) rozhodnutím súdu týkajúceho sa pozemkov vo Veľkom Slavkove, o ktoré sa Kiska sporil, má žiadať od SIS správu o podozreniach z existencie pozemkovej mafie v podtatranskej oblasti.rečnícky sa opýtal premiér. Pripustil, že správu od SIS bude chcieť.Prezidenta žiada, aby účelovo nedezinterpretoval a takýmoto spôsobom nezneužíval informácie, ktoré dostáva.skonštatoval Pellegrini. Rázne odmietol, že by vládu niekto riadil.