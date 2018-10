ZOJ: Vyjadrenie sudcu M. Radačovského vzbudzuje viaceré pochybnosti

Na snímke prezident SR Andrej Kiska počas tlačovej konferencie na ktorej oznámil, že nebude kandidovať v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. V Bratislave 15. mája 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 27. októbra (TASR) - Počínanie, akým bolo piatkové (26.10.) vyjadrenie sudcu Miroslava Radačovského, ktorý rozhodoval v súdnom spore prezidenta Andreja Kisku, vzbudzuje pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti sudcu, ale taktiež o správnosti jeho rozhodnutia. Myslí si to sudcovská organizácia Sudcovia Za otvorenú justíciu (ZOJ).Voči postupu kolegu sa preto iniciatíva ohradzuje.uvádza iniciatíva vo svojom vyhlásení. Zdôrazňuje, že s podobnými metódami nesúhlasí, keďže v obraze slovenského sudcu nemajú miesto.Prezident Kiska prehral spor o pozemky v katastri obce Veľký Slavkov, piatkový rozsudok nie je právoplatný. Rozhodnutie súdu prezident rešpektuje, ale slová sudcu o tom, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska, ho prekvapili. Sudca rozhodujúci v majetkovom spore sa po rozhodnutí neobmedzil na vecné odôvodnenie svojho rozhodnutia, ale rozhodol sa dať prezidentovi aj rady, ako by si mal zariadiť ďalší profesionálny i súkromný život. Radačovský mal totiž hovoriť, že na jeho mieste by sa ako prezident vzdal funkcie a odišiel by zo štátu.reagoval poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan. Vyjadrenie sudcu preskúma aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Posúdi, či jeho slová na adresu hlavy štátu nie sú dôvodom na podanie disciplinárneho návrhu.