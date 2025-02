P. Polnišová nakrúca komédiu Keď sa zhasne

Petra Polnišová a Martin Pechlát tvoria manželskú dvojicu v novej česko-slovenskej komédii Keď sa zhasne. Film, ktorý má ponúknuť divákom svieži humor a nečakané zvraty, nakrúca v týchto dňoch v českom Olomouci režisér Andy Fehu. Vzniká podľa rovnomennej divadelnej hry Michaely Doležalovej a Romana Vencla. Ústrednú štvoricu postáv dopĺňajú Petra Hřebíčková a Tomáš Maštalír. V ďalších úlohách sa objavia Vojtěch Kotek, Simona Lewandowska, Lucie Vondráčková a iní.





"Zatiaľ všetko funguje perfektne, až mi je to podozrivé. Som zvyknutá na to, že sa vždy niečo musí pokaziť, trošku som možno poverčivá," komentovala Polnišová nakrúcanie filmovej novinky o tom, ako môže vyzerať "sedem hriechov" na tanieri, ale aj o tom, aké je nevyhnutné a dôležité pracovať na partnerstve.Prekliatím manželstva je podľa Polnišovej zablokovanie vzájomnej komunikácie. "Keď sa ľudia v rámci chodu rodiny prestanú vnímať, prestanú si načúvať. Je veľmi dôležité starať sa o kvalitu vzťahu aj po príchode detí, nezabúdať na partnerstvo, treba na ňom pracovať, riešime to aj v našom filme," naznačila herečka.V komédii Keď sa zhasne je filmovou manželkou českého herca Martina Pechláta. "Milujem ho, pre mňa je to veľmi vtipný človek, už sme spolu robili, ale nehrali partnerov," priznáva Polnišová a nešetrí slovami chvály na svojho filmového partnera. "Je veľmi nežný, príjemný, múdry človek. Zároveň je veľmi milý a vtipný, keď sa naňho pozriem, musím sa strážiť, aby som sa nechechtala," dodáva herečka k nakrúcaniu komédie, ktorá ponúkne pohľad aj pod pokrievku najvyššej gastronómie.Polnišová priznala, že sa radí medzi gurmánov a dopraje si aj koláče po obľúbenom mäse so šťavou. "Moje deti majú mimoriadne rady mäso na všetky spôsoby, snažím sa ich očariť, ale nie je to na úrovni vysokej kuchyne. Tú ochutnávajú u otca vo francúzskej reštaurácii v Lyone, nesnažím sa tomu konkurovať, sú to náročné recepty," prezradila.Novú komédiu uvidia diváci v kinách vo februári 2026, keď vstúpi do českých kín.