Video: Skupina No Name predstavila videoklip k piesni Múza

Skupina No Name predstavila videoklip k piesni Múza. Naspieval ju líder skupiny No Name Igor Timko spolu s herečkou Alenou Ďuránovou. Skladba pochádza z aktuálneho albumu skupiny V pôvodnom znení.





"Múza opisuje zvláštny vzťah, ktorému rozumejú kreatívni ľudia, ktorí pracujú s nápadmi a sú závislí od inšpirácie. Múza je ako milenka, ktorá príde kedy chce, nárokuje si na čokoľvek, čo si zmyslí. Je to mystická bytosť, v ktorej područí je každý umelec, spisovateľ, filozof. Je to láska, závislosť, milostný akt mimo reality a času," hovorí líder skupiny Igor Timko.No Name na duet oslovilo herečku Alenu Ďuránovú, ktorá má za sebou úlohy v seriáloch, filmoch aj hosťovanie v SND. Aktuálna riaditeľka činohry Národného divadla v Košiciach je pilierom domácej scény."S nápadom osloviť Alenku prišiel náš bubeník Ivan Timko. Hľadali sme v našich končinách osobnosť, ktorá je výnimočná, silná, osudová, presne ako Múza. S Alenou sa poznáme od študentských čias a chémia, ktorú medzi sebou máme, sa dokonale pretavila na obraz. Na pľaci po vzhliadnutí istej sekvencie Alenka s úsmevom prehlásila: 'Po tomto videu nikto neuverí, že sme spolu nič nemali'," dodáva Timko.Videoklip k novej skladbe si zobrali na starosť režisér Juraj Lehotský a kameraman Timotej Križka. Produkciu mal na starosti Pavol Jelenek. Klip sa nakrúcal tri dni, dva dni na Slovensku v štúdiu v Stupave a jeden pri mori v Taliansku.