P. Praet: Starnutie populácie môže ovplyvniť menovú politiku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ladislav Vallach Foto: TASR - Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 17. októbra (TASR) - Starnutie európskej populácie by mohlo permanentne "škrtiť" menovú politiku a viesť k dlhšej recesii a slabšiemu zotavovaniu. Vyhlásil to v stredu počas návštevy v Madride hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Peter Praet.Demografický posun v Európe už znižuje úrokové sadzby, oslabuje konvenčnú "" ECB a zvyšuje riziko, že banka častejšie nedosiahne svoje inflačné ciele, uviedol Praet v Madride.ECB v uplynulých piatich rokoch nedosiahla svoj cieľ, ktorým je inflácia tesne pod hranicou 2 %, a nebude schopná ho dosiahnuť do konca dekády. To naznačuje, že menová politika môže stratiť časť svojho potenciálu, aj keď banka používala bezprecedentnú palebnú silu na podporu hospodárstva.povedal Praet.A hoci nekonvenčné nástroje boli zatiaľ účinné, Praet argumentuje, že neutrálna úroková sadzba, často nazývaná rovnovážna sadzba, prudko klesla, keďže starnutie obyvateľstva viedlo k zvýšeniu úspor, zníženiu tempa rastu produktivity a nárastu počtu dôchodcov vo vzťahu k aktívnym pracovníkom.uviedol Praet s odkazom na vplyv nízkych rovnovážnych úrokových sadzieb na politiku ECB.Praet dodal, že možné riešenia by mohli zahŕňať zvýšenie veku pre odchod do dôchodku a podporu pracovnej sily, napríklad prostredníctvom zvýšenia jej mobility, alebo efektívnejším odborným výcvikom. Vyzval tiež politikov na zvýšenie produktivity.