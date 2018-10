Súd schválil dohodu s Ukrajincami: Snažili sa uplatiť futbalový zápas

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v stredu schválil dohodu o vine a treste so šiestimi Ukrajincami v korupčnej kauze, ktorá sa mala týkať nemenovaného futbalového zápasu II. slovenskej ligy.ŠTS na svojom verejnom zasadnutí schválil dohodu o vine a treste medzi šiestimi obvinenými a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Súd ich uznal za vinných zo zločinu športovej korupcie a uložil im podmienečné tresty odňatia slobody od dvoch do troch rokov s podmienečným odkladom od dvoch do štyroch rokov. Zároveň im udelil tresty vyhostenia z územia SR na územie Ukrajiny. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.dodala ďalej hovorkyňa. V jednom prípade nariadil aj trest prepadnutia nešpecifikovanej veci.uviedla koncom septembra pre TASR hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová.Oslovená osoba na sprostredkovanie vystupovala v postavení svedka-agenta.