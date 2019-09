P. Šufliarskeho mali pôvodne zlikvidovať bombou v koši pred domom

Na archívnej snímke Peter Šufliarsky. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. septembra (TASR) – Prokurátora Petra Šufliarskeho chceli pôvodne zlikvidovať mafiánskym spôsobom popravy, a to odpálením bomby v odpadkovom koši pred jeho domom. Informuje o tom TV Markíza na svojom webe.Televízia má k dispozícii dokument, v ktorom vyšetrovateľ opisuje prípravu vrážd Šufliarskeho, prokurátora Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica. Z neho napríklad vyplýva, že Šufliarskeho mali sledovať od júna do septembra minulého roka, teda do zadržania obvinených. Podľa vyjadrení Šufliarskeho mal skutok súvisieť s výkonom jeho funkcie prokurátora v konkrétnych trestných veciach. Objednávka na jeho likvidáciu mala prísť v lete 2018, ponúknutá suma bola 100.000 eur.Objednávka na vraždy prokurátora Žilinku a advokáta Lipšica mala prísť na jeseň 2017, objednávku prijala Alena Zs. od doposiaľ neznámej osoby. Prioritou mal byť podľa televízie prokurátor Žilinka. Za jeho likvidáciu mala byť podľa televízie ponúknutá suma 70.000 eur a za vraždu Lipšica 200.000 eur.