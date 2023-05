Páchateľ na súde povedal, prečo v Srbsku zabíjal a strieľal na ľudí z auta (video)

S obeťami sa nepoznal

Druhá masová streľba za dva dni

Úrady posilnili opatrenia

7.5.2023 (SITA.sk) - Podozrivý páchateľ zo štvrtkovej streľby v Srbsku chcel svojím konaním medzi ľuďmi zasiať strach. Muž, ktorého identifikovali ako Uroš Blažić, to povedal v sobotu prokurátorom v Smedereve, informuje štátna televízia RTS.Čelí obvineniam z vraždy prvého stupňa a nepovolenej držby zbraní a munície.Úrady uviedli, že 20-ročný muž mal na sebe pronacistické tričko a sťažoval sa na znevažovanie, hoci nie je známe, čo tým myslel.Muž spustil paľbu vo štvrtok vo dvoch dedinách v strednom Srbsku, pričom zabil osem ľudí a 14 zranil. S obeťami sa osobne nepoznal.Polícia uviedla, že po jeho vyčíňaní si zastavil taxík a prinútil vodiča, aby ho odviezol do dediny viac na juhu, kde ho v piatok zatkli. Neskôr polícia našla zbrane a muníciu vo dvoch domoch, ktoré tam používal.Štvrtkový incident je druhou masovou streľbou v krajine za dva dni a stal sa po tom, čo v Belehrade 13-ročný chlapec zabil v škole osem žiakov a strážnika.Chlapca, ktorého nemožno trestne stíhať, poslali do psychiatrickej kliniky. Jeho otca zatkli za to, že údajne syna učil používať zbrane a dostatočne ich nezabezpečil. Motív chlapca nie je známy.V sobotu sa uskutočnili pohreby obetí oboch strelieb.Srbské úrady v reakcii na streľbu posilnili opatrenia na kontrolu zbraní a tiež oznámili intenzívnejšie monitorovanie sociálnych sietí a médií. Do soboty už vypočuli niekoľko ľudí pre zverejňovanie hrozieb alebo videí na podporu strelcov na sociálnych sieťach, informuje tlačová agentúra Tanjug.