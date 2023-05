Úradnícka vláda podľa Fica zrejme na 100 percent nezíska dôveru, Smer by ju podporil len pod jednou podmienkou

7.5.2023 (SITA.sk) - Je pravdepodobné, možno až 100-percentné, že úradnícka vláda vymenovaná prezidentkou Zuzanou Čaputovou nezíska dôveru parlamentu.V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska O 5 minút 12 to v súvislosti s avizovanou rezignáciou povereného predsedu vlády Eduarda Hegera povedal šéf strany Smer-SD Zároveň pripomenul, že aj úradnícka vláda musí do 30 dní od vymenovaní spracovať svoje programové vyhlásenie.„A národná rada jej buď vysloví, alebo nevysloví dôveru," povedal Fico. Zároveň zdôraznil, že jeho strana by takúto vládu podporila len za podmienky, že by krajinu priviedla k predčasným voľbám v termíne skoršom ako 30. september.