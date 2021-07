Páchateľku krádeže diamantov za viac než štyri milióny libier poslal súd na päť a pol roka za mreže

diamantov

31.7.2021 (Webnoviny.sk) - Londýnsky súd tento týždeň poslal do väzenia na päť a pol roka ženu, ktorú usvedčili z lúpežev hodnote 4,2 milióna libier. Šesťdesiatročná Lulu Lakatosová sa vydávala za znalkyňu drahých kameňov.ukradla v luxusnom klenotníctve v londýnskej štvrti Mayfair.Do obchodu vkročila 10. marca 2016, keď sa predtým dohodla, že drahokamy ocení pre skupinu bohatých kupcov z Ruska. Pri lúpeži použila trik, prostredníctvom ktoréhovymenila za bezcenné kamienky.Po tom, ako si prezrela drahokamy, medzi nimi aj 20-karátovýv tvare srdca ocenený na viac ako 2,2 milióna libier, ich vložili v uzamknutej taške do trezoru klenotníctva, kde mali zostať do prijatia platby.Expert klenotníctva však začal mať na druhý deň podozrenie a po prezretí pod röntgenom následne zistili, že taška obsahuje sedem obyčajných kamienkov.Lakatosová podľa súdu odlákala pozornosť personálu a tašku svymenila za inú, ktorá vyzerala rovnako. V čase odhalenia krádeže sa aj so spolupáchateľmi nachádzala vo Francúzsku.Zadržali ju vlani v septembri na základe európskeho zatykača. Po vydaní do Veľkej Británie sa postavila pred súd.Dvaja muži, ktorí spolupracovali s Lakatosovou, už skôr priznali vinu. Súd ich poslal do väzenia na tri roky a osem mesiacov. Polícia stále vyšetruje spoluúčasť ďalších dvoch žien.