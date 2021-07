Napriek koronakríze podniká v cestovnom ruchu na Slovensku najviac firiem od roku 2017

Čiastočne pomôže aj štát

Málo subjektov zaniklo aj vzniklo

31.7.2021 (Webnoviny.sk) - Aktuálne na Slovensku podniká v cestovnom ruchu 1 936 subjektov. Ide o fyzické a právnické osoby vedené ako cestovné agentúry či kancelárie a pôsobiace v oblasti ostatných rezervačných a súvisiacich činnostiach.Je to najviac od roku 2017, kedy ich bolo 1 816, a to aj napriek pandémii koronavírusu a veľmi náročnému obdobiu pre toto odvetvie, ktoré je spojené s rekordným poklesom tržieb. Informovala o tom tento týždeň poradenská spoločnosť Dun & Bradstreet.Na slovenskom trhu pôsobí v súčasnosti 1 153 spoločností a 783 osôb, ktoré vykonávajú podnikateľské aktivity v sektore cestovného ruchu.Za prvých šesť mesiacov tohto roka napriek ťažkej situácii zanikli iba štyri právnické osoby a 16 fyzických osôb – podnikateľov.„Len mierny pokles v počte subjektov je vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu až nadmieru pozitívny, je preto zrejmé, žesa odrazila najmä na ich finančnej kondícii. Do istej miery im pomôže aj pomoc od štátu,“ povedala analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.„Trend prírastku nových spoločností sa výrazne spomalil. Na porovnanie, kým v roku 2019 vzniklo 87 nových právnických osôb v cestovnom ruchu, v prvom polroku 2021 len 8. Neočakávame pritom, že by sa situácia s novými subjektami do konca roka výrazne zmenila, prírastky budú len mierne a určite nedobehnú tie z predošlých rokov, kedy sa počet nových subjektov pohyboval v desiatkach,“ dodala Štěpánová.Podobná situácia je pri fyzických osobách – podnikateľoch podnikajúcich v cestovnom ruchu. Podľa dát Dun & Bradstreet ich je aktuálne na Slovensku 783.Tento rok zaniklo 16 subjektov a 17 nových zas vzniklo. V predošlých rokoch boli pritom počty vzniknutých i zrušených fyzických osôb v cestovnom ruchu násobne vyššie.Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť.Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov.