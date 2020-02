Paci Pac a kamaráti pokračujú v mega úspešnom turné aj tento rok

Naladení na rovnakú vlnu pokračujú

Štart druhej časti turné zožal mimoriadny úspech



Paci Pac sa postupne predstavia

12.02. Piešťany - KSC Fontána - 17.00



21.02. Myjava - KD Samka Dudíka - 17.00



22.02. Martin - DO Strojár - 10.00



22.02. Levoča - Kino Úsmev - 16.00



23.02. Bytča - Dom kultúry - 16.00



27.02. Senica - Dom kultúry - 17.00



01.03. Pezinok - Dom kultúry - 16.00



03.03. Nové Zámky - Dom kultúry Kovák - 17.00



05.03. Hlohovec - Kino Úsmev - 17.00



08.03. Nitra - Nájomná jednotka 210 - 16.00



16.03. Levice - CK Junior - 17.00



18.03. Malacky - Event Hall - 17.00



19.03. Bratislava - DK Ružinov - 17.00



22.03. Kežmarok - MsKS - 16.00



27.03. Lučenec - Divadlo B.S. Timravy - 17.00



28.03. Bardejov - Kino Žriedlo - 10.00



29.03. Turzovka - Dom kultúry - 16.00



05.04. Poprad - Dom kultúry - 10.00



05.04. Košice - Historická radnica - 16.00





14.2.2020 (Webnoviny.sk) - Minuloročnú jeseň Paci a Pac odštartovali turné naprieč celým Slovenskom, ktoré sa na každej zo štrnástich zastávok tešilo veľkému záujmu a množstvu pozitívnych ohlasov.Uplynulý rok bol pre veselú spevácku dvojicu úspešný aj vďaka vysokej sledovanosti zverejnených videí. Koncom roka bodovali aj s doposiaľ posledným videom k pesničke Medvedík , v ktorej hosťuje Mário Kuly Kollár z kapely Desmod.„S Kulym sa poznám viac ako 20. Rokov. Ešte keď som hrával v IneKafe, tak sme sa s chalanmi z Desmodu často vídali na koncertoch. Vedel som, že má malého syna, tak som sa opýtal, či by nám zahosťoval v novej pesničke. Práve sme dokončovali v štúdiu medvedíka a Kuly bol jednoznačný tip na spoluprácu. Neviem si predstaviť, že by z tej pesničky znel niekto iný. Som veľmi rád, že sa na to dal a že sme spolu zažili kopec zábavy v štúdiu aj počas natáčania. Ono sa to vlastne celé zbúchalo za 2 hodinky, viac nie. Dokonca sme si túto pieseň už aj stihli spoločne zaspievať naživo na jednom z našich vystúpení,“ hovorí Pac.Po jesennej časti turné, z ktorej záznam si môžete pozrieť na YouTube, sa tandem Paci Pac vracia v plnej sile späť.Navštívia až dvadsať miest naprieč našou krásnou krajinou , a to s vynovenou show plnou chytľavých pesničiek, veselých postavičiek a krásnych kulís. Vďaka tomu sa takmer okamžite prenesiete do úžasného rozprávkového sveta. Aj tentoraz sa návštevníci koncertov môžu tešiť na ústredné postavičky, ktoré k vystúpeniam obľúbenej detskej dvojice neodmysliteľne patria.„S Pánom Trampolínim si zaskáčete na trampolíne, Levík Leo vás naučí, že nie každý lev musí byť mäsožravý a vysvetlíme si, prečo je Mliečko pre deti také zdravé! Samozrejme, všetci návštevníci sa môžu tešiť aj na klasiku ako Slon, Ťapy Ťap, Darček, Čarbičky, či spomínaného Medvedíka “ prezrádza bližšie detaily o pripravovanom turné Mário Praženec, známy ako Pac. Adriana Paci Pešinová dodáva: „Na jeseň sme si na divákoch otestovali, že naša šou naozaj funguje, vychytali sme pár detailov a už sa nesmierne tešíme na ďalšie zastávky, napríklad také, kde sme dlhšie nehrali.“Druhá vlna koncertných vystúpení odštartovala v hlavnom meste Slovenska. V Bratislave si Paci Pac získali srdcia detičiek i veľkáčov, ktorí ich farebnú a veselú show odmenili neutíchajúcim potleskom. Vypredaný DK Zrkadlový háj praskal vo švíkoch a atmosféra bola naozaj výnimočná.„Na náš koncert prišlo veľa detí, ktorých hlavným cieľom bolo zabaviť sa. Myslím, že sa nám to všetkým nanajvýš podarilo a tak ako sa bavili deti, sme sa zabavili aj my. Pre mňa osobne to bola jedna veľká party,“ teší sa Pacina. Koncertná šnúra naprieč Slovenskom pokračuje celé dva mesiace a kreatívne duo sa, v doprovode klaviristky Beáty Eibenovej, perkusionistu Petra Štendu a herca Matúša Šťastniaka, postupne objaví v každom regióne Slovenska.Dobrou správou je, že v marci sa uskutoční aj druhý bratislavský koncert. Fanúšikovia Paciny a Paca, ktorí sa na otvárací koncert nedostali, majú možnosť zažiť naživo pestrý, nielen hudobný program, plný obľúbených detských hitov. Lístky na predstavenie si môžete kúpiť v sieti predpredaj.sk , prípadne na pokladni priamo v mieste konania.