 Tlačové správy

Pacient nesie hlavnú zodpovednosť za svoje zdravie


Prevencia, kvalitná komunikácia a aktívny prístup pacienta pritom zostávajú najdôležitejšími piliermi starostlivosti o zdravie. Aj o tom sa diskutovalo v odbornom streame, ktorý iniciovala ...



finsterle vladimir_6 676x451 4.12.2025 (SITA.sk) - Prevencia, kvalitná komunikácia a aktívny prístup pacienta pritom zostávajú najdôležitejšími piliermi starostlivosti o zdravie. Aj o tom sa diskutovalo v odbornom streame, ktorý iniciovala Lékárna.cz, česká sestra prvej a najväčšej lekárne na slovenskom internete, MojaLekáreň.sk, Zakladateľ MojaLekáreň Vladimír Finsterle a praktickí lekári Bohumil a Martin Seifertoví, v diskusii pomenovali, ako sa mení úloha praktického lekára 21. storočia.

Pacient očakáva zázrak, no kľúč drží v rukách on sám


Jednou z hlavných tém streamu bol rozdiel medzi tým, čo ľudia o svojom zdraví hovoria, a čo preň reálne robia. Podľa lekárov mnohí stále počítajú s tým, že zodpovednosť za ich zdravie nesie lekár. Martin Seifert upozornil, že pacienti sa často spoliehajú na systém viac, než je efektívne: "Lekár môže navigovať, odporučiť a liečiť, ale každodenné zdravie je najmä v rukách pacienta." Jeho otec Bohumil Seifert doplnil, že prevenciu zanedbávajú najmä tí, ktorí ju najviac potrebujú – starší, sociálne izolovaní alebo zdravotne rizikoví ľudia.

Poradňa MojaLekáreň.sk ako opora medzi návštevami lekára


S rastúcim záujmom o informácie zohráva veľkú úlohu aj odborné poradenstvo mimo ambulancie. MojaLekáreň.sk preto ponúka profesionálnu online poradňu, kde farmaceuti odpovedajú na otázky pacientov o liekoch, prevencii či doplnkoch výživy.

Poradňa pomáha najmä v situáciách, keď pacient:

  • chce overiť užívanie liekov,

  • hľadá vhodné riešenie svojich ťažkostí,

  • nie je si istý, s interakciou liekov.


Práve to je miesto, kde sa digitálne služby MojaLekáreň.sk výborne dopĺňajú s prácou praktických lekárov, pretože pacient sa môže z pohodlia domova okamžite a ľahko poradiť o tom, čo ho trápi a farmaceut navrhne ďalší postup.

Zdravie ako životný štýl – recept doplnený o nový šiesty bod


Stream nadviazal na minuloročné odporúčania - recept, ktorý definovali základné piliere krokov k zdravému životnému štýlu. Tento rok pribudol nový, šiesty bod – význam mať svojho praktického lekára.

6 krokov k lepšiemu fyzickému zdraviu:

  1. Všímavosť k sebe a svojim blízkym

  2. Odvaha pýtať sa lekárov a poisťovní

  3. Otvorená komunikácia

  4. Pravidelný pohyb aspoň dvakrát týždenne

  5. Kvalitný spánok – minimálne 8 hodín

  6. Mať svojho praktického lekára – odporúčanie roka


Ako pripomenul Martin Seifert, životný štýl ovplyvňuje 40–60 % nášho zdravia. A podľa Bohumila Seiferta už len samotná registrácia u praktického lekára štatisticky znižuje úmrtnosť.

Pozrite si celý stream


Diskusia priniesla množstvo podnetov pre pacientov aj odborníkov – od prevencie cez digitalizáciu až po vzťah lekár – pacient.

Záznam streamu nájdete TU



Na MojaLekáreň.sk Vám radi pomôžeme so zdravím aj zdravotnou starostlivosťou – rýchlo, ľahko a pohodlne. Sprievodca zdravím "Trápi ma" poradí s výberom vhodných produktov. Naši lekárnici sú Vám k dispozícii online. Novinkou je aj podcast "Aby ste sa cítili dobre" s tipmi na zdravie a prevenciu – dostupný aj na Spotify. A ak nakupujete pravidelne, využite vernostný program MojaLekáreň.sk PLUS so zľavami a odmenami.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Pacient nesie hlavnú zodpovednosť za svoje zdravie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MojaLekáreň PR Zdravie
