|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 4.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Barbora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Pacient nesie hlavnú zodpovednosť za svoje zdravie
Tagy: MojaLekáreň PR Zdravie
Prevencia, kvalitná komunikácia a aktívny prístup pacienta pritom zostávajú najdôležitejšími piliermi starostlivosti o zdravie. Aj o tom sa diskutovalo v odbornom streame, ktorý iniciovala ...
Zdieľať
4.12.2025 (SITA.sk) - Prevencia, kvalitná komunikácia a aktívny prístup pacienta pritom zostávajú najdôležitejšími piliermi starostlivosti o zdravie. Aj o tom sa diskutovalo v odbornom streame, ktorý iniciovala Lékárna.cz, česká sestra prvej a najväčšej lekárne na slovenskom internete, MojaLekáreň.sk, Zakladateľ MojaLekáreň Vladimír Finsterle a praktickí lekári Bohumil a Martin Seifertoví, v diskusii pomenovali, ako sa mení úloha praktického lekára 21. storočia.
Jednou z hlavných tém streamu bol rozdiel medzi tým, čo ľudia o svojom zdraví hovoria, a čo preň reálne robia. Podľa lekárov mnohí stále počítajú s tým, že zodpovednosť za ich zdravie nesie lekár. Martin Seifert upozornil, že pacienti sa často spoliehajú na systém viac, než je efektívne: "Lekár môže navigovať, odporučiť a liečiť, ale každodenné zdravie je najmä v rukách pacienta." Jeho otec Bohumil Seifert doplnil, že prevenciu zanedbávajú najmä tí, ktorí ju najviac potrebujú – starší, sociálne izolovaní alebo zdravotne rizikoví ľudia.
S rastúcim záujmom o informácie zohráva veľkú úlohu aj odborné poradenstvo mimo ambulancie. MojaLekáreň.sk preto ponúka profesionálnu online poradňu, kde farmaceuti odpovedajú na otázky pacientov o liekoch, prevencii či doplnkoch výživy.
Poradňa pomáha najmä v situáciách, keď pacient:
Práve to je miesto, kde sa digitálne služby MojaLekáreň.sk výborne dopĺňajú s prácou praktických lekárov, pretože pacient sa môže z pohodlia domova okamžite a ľahko poradiť o tom, čo ho trápi a farmaceut navrhne ďalší postup.
Stream nadviazal na minuloročné odporúčania - recept, ktorý definovali základné piliere krokov k zdravému životnému štýlu. Tento rok pribudol nový, šiesty bod – význam mať svojho praktického lekára.
6 krokov k lepšiemu fyzickému zdraviu:
Ako pripomenul Martin Seifert, životný štýl ovplyvňuje 40–60 % nášho zdravia. A podľa Bohumila Seiferta už len samotná registrácia u praktického lekára štatisticky znižuje úmrtnosť.
Diskusia priniesla množstvo podnetov pre pacientov aj odborníkov – od prevencie cez digitalizáciu až po vzťah lekár – pacient.
Záznam streamu nájdete TU
Na MojaLekáreň.sk Vám radi pomôžeme so zdravím aj zdravotnou starostlivosťou – rýchlo, ľahko a pohodlne. Sprievodca zdravím "Trápi ma" poradí s výberom vhodných produktov. Naši lekárnici sú Vám k dispozícii online. Novinkou je aj podcast "Aby ste sa cítili dobre" s tipmi na zdravie a prevenciu – dostupný aj na Spotify. A ak nakupujete pravidelne, využite vernostný program MojaLekáreň.sk PLUS so zľavami a odmenami.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pacient nesie hlavnú zodpovednosť za svoje zdravie © SITA Všetky práva vyhradené.
Pacient očakáva zázrak, no kľúč drží v rukách on sám
Jednou z hlavných tém streamu bol rozdiel medzi tým, čo ľudia o svojom zdraví hovoria, a čo preň reálne robia. Podľa lekárov mnohí stále počítajú s tým, že zodpovednosť za ich zdravie nesie lekár. Martin Seifert upozornil, že pacienti sa často spoliehajú na systém viac, než je efektívne: "Lekár môže navigovať, odporučiť a liečiť, ale každodenné zdravie je najmä v rukách pacienta." Jeho otec Bohumil Seifert doplnil, že prevenciu zanedbávajú najmä tí, ktorí ju najviac potrebujú – starší, sociálne izolovaní alebo zdravotne rizikoví ľudia.
Poradňa MojaLekáreň.sk ako opora medzi návštevami lekára
S rastúcim záujmom o informácie zohráva veľkú úlohu aj odborné poradenstvo mimo ambulancie. MojaLekáreň.sk preto ponúka profesionálnu online poradňu, kde farmaceuti odpovedajú na otázky pacientov o liekoch, prevencii či doplnkoch výživy.
Poradňa pomáha najmä v situáciách, keď pacient:
- chce overiť užívanie liekov,
- hľadá vhodné riešenie svojich ťažkostí,
- nie je si istý, s interakciou liekov.
Práve to je miesto, kde sa digitálne služby MojaLekáreň.sk výborne dopĺňajú s prácou praktických lekárov, pretože pacient sa môže z pohodlia domova okamžite a ľahko poradiť o tom, čo ho trápi a farmaceut navrhne ďalší postup.
Zdravie ako životný štýl – recept doplnený o nový šiesty bod
Stream nadviazal na minuloročné odporúčania - recept, ktorý definovali základné piliere krokov k zdravému životnému štýlu. Tento rok pribudol nový, šiesty bod – význam mať svojho praktického lekára.
6 krokov k lepšiemu fyzickému zdraviu:
- Všímavosť k sebe a svojim blízkym
- Odvaha pýtať sa lekárov a poisťovní
- Otvorená komunikácia
- Pravidelný pohyb aspoň dvakrát týždenne
- Kvalitný spánok – minimálne 8 hodín
- Mať svojho praktického lekára – odporúčanie roka
Ako pripomenul Martin Seifert, životný štýl ovplyvňuje 40–60 % nášho zdravia. A podľa Bohumila Seiferta už len samotná registrácia u praktického lekára štatisticky znižuje úmrtnosť.
Pozrite si celý stream
Diskusia priniesla množstvo podnetov pre pacientov aj odborníkov – od prevencie cez digitalizáciu až po vzťah lekár – pacient.
Záznam streamu nájdete TU
Na MojaLekáreň.sk Vám radi pomôžeme so zdravím aj zdravotnou starostlivosťou – rýchlo, ľahko a pohodlne. Sprievodca zdravím "Trápi ma" poradí s výberom vhodných produktov. Naši lekárnici sú Vám k dispozícii online. Novinkou je aj podcast "Aby ste sa cítili dobre" s tipmi na zdravie a prevenciu – dostupný aj na Spotify. A ak nakupujete pravidelne, využite vernostný program MojaLekáreň.sk PLUS so zľavami a odmenami.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pacient nesie hlavnú zodpovednosť za svoje zdravie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MojaLekáreň PR Zdravie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Sociálne podniky môžu prísť o stabilitu, zvýšenie DPH z 5 na 19 percent má podľa PS katastrofálne dopady – VIDEO
Sociálne podniky môžu prísť o stabilitu, zvýšenie DPH z 5 na 19 percent má podľa PS katastrofálne dopady – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Prokurátor navrhol obžalovaným v kauze Mýtnik tresty, v troch prípadoch nepodmienečné
Prokurátor navrhol obžalovaným v kauze Mýtnik tresty, v troch prípadoch nepodmienečné