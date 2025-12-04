|
Štvrtok 4.12.2025
Meniny má Barbora
Denník - Správy
04. decembra 2025
Sociálne podniky môžu prísť o stabilitu, zvýšenie DPH z 5 na 19 percent má podľa PS katastrofálne dopady – VIDEO
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko upozorňuje na možné negatívne dopady plánovaného zvýšenia
Zdieľať
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko upozorňuje na možné negatívne dopady plánovaného zvýšenia dane z pridanej hodnoty pre sociálne podniky. Podľa poslancov môže zmena, ktorá má nadobudnúť účinnosť od začiatku budúceho roka, ohroziť pracovné miesta tisícok znevýhodnených ľudí a zvýšiť tlak na samosprávy, ktoré využívajú služby týchto subjektov.
Podľa podpredsedníčky Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci Simony Petrík ide o zásadný zásah do fungovania sektora. Upozorňuje, že zmena sadzby DPH z 5 na 19 percent môže mať likvidačný dopad najmä na menšie podniky. Kritizovala tiež súbežné zníženie vyrovnávacieho príspevku zo súčasnej maximálnej výšky 1 515,90 eura na 915 eur.
„Situáciu so zneužívaním štatútu sociálnych podnikov sa dalo riešiť aj iným spôsobom – napríklad úpravou pravidiel verejného obstarávania a účinnejšou kontrolou,“ uviedla.
Dopady na mestá a obce
Člen Výboru pre financie a rozpočet Štefan Kišš označil zmenu za nepripravenú a prijatú v časovej tiesni. „Viac ako 8 000 ľudí pracujúcich v takmer 600 sociálnych podnikoch bude mať Vianoce ešte ťažšie. Namiesto systémových riešení tu máme chaos na poslednú chvíľu,“ povedal. Zároveň kritizoval fakt, že opatrenia prechádzajú formou prílepkov či skrátených legislatívnych konaní.
Podľa poslanca Richarda Dubovického môže opatrenie negatívne zasiahnuť aj mestá a obce. Tie podľa neho často využívajú služby sociálnych podnikov na údržbu verejných priestranstiev, pomoc seniorom či komunitné aktivity. „Zvýšenie DPH zvyšuje ich náklady, pričom nedochádza k žiadnej forme kompenzácie zo strany štátu,“ upozornil.
Kritika z radov opozície pokračuje
Poslankyňa Veronika Veslárová poukázala na to, že ministerstvo práce doteraz nepredložilo komplexný návrh na podporu zamestnávania zdravotne znevýhodnených osôb. „Namiesto systémového prístupu prichádza len ďalší prílepok, ktorý poškodzuje tých, ktorým má pomáhať,“ uviedla.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš v reakcii na kritiku opozície uviedol, že zmeny v oblasti sociálnych podnikov boli pripravené po konzultáciách s relevantnými inštitúciami a sú reakciou na dlhodobo identifikované problémy.
„Opozícia sa pri téme sociálnych podnikov dokonale strápila, keďže otočila o 180 stupňov. Najprv ma vyzvala, aby som rýchlo presadil systémové zmeny vo fungovaní sociálnych podnikov, lebo mnohé z nich sa zneužívajú. Keď som ich predstavil, tak ich opozícia privítala, strana SaS dokonca vyhlásila, že sme ich od nej odkopírovali. A teraz ich zrazu kritizujú,“ uviedol minister.
Zníženie príspevku je podľa ministra nevyhnutné
Zníženie vyrovnávacieho príspevku podľa neho súvisí s efektívnym čerpaním eurofondov. „V opačnom prípade sa eurofondové zdroje na tento príspevok vyčerpajú už v máji na budúci rok, čo by úplne ochromilo fungovanie sociálnych podnikov,“ vysvetlil Tomáš.
Dodal, že všetky zmeny boli prerokované s Alianciou pre sociálnu ekonomiku aj s Najvyšším kontrolným úradom. V súvislosti so zvýšením DPH upozornil, že ide o návrh Ministerstva financií, nie rezortu práce. „Navrhované zvýšenie DPH pre sociálne podniky z 5 % na 19 % neprináša novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z dielne ministerstva práce, ale novela zákona o DPH z dielne ministerstva financií,“ zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Sociálne podniky môžu prísť o stabilitu, zvýšenie DPH z 5 na 19 percent má podľa PS katastrofálne dopady – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
