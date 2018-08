Pacienti, ktorí užívajú lieky s valsartanom, sa majú poradiť s lekárom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. augusta (TASR) - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vyzýva pacientov, ktorí užívajú lieky s účinnou látkou valsartan, aby navštívili svojho ošetrujúceho lekára, ak tak neurobili. ŠÚKL nariadil všetky lieky s valsartanom stiahnuť z trhu. Používajú sa pri vysokom krvnom tlaku, na liečbu symptomatického zlyhania srdca a u pacientov po srdcovom infarkte.informoval ŠÚKL.Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil 4. júla stiahnuť zo slovenského trhu lieky s účinnou látkou valsartan. Rozhodnutie sa týkalo všetkých šarží liekov Vapress, Vasopentol, Valzap a Valsartan Actavis. Pacienti, ktorí ich užívali, sa mali najneskôr do mesiaca poradiť o ďalšej liečbe s lekárom. Lieky sa sťahovali na celoeurópskej úrovni.Európska lieková agentúra (EMA) v súčasnosti hodnotí lieky s valsartanom, v ktorých sa zistila nečistota NDMA (N-nitrozodimetylamín). Tá je klasifikovaná ako látka, ktorá by mohla spôsobiť rakovinu. Na základe predbežných výsledkov zverejnených cez týždeň EMA odhaduje, že v dôsledku NDMA sa môže vyskytnúť jeden dodatočný prípad rakoviny na 5.000 pacientov za predpokladu, že užívali najvyššiu možnú dávku valsartanu, čo je 320 miligramov, každý deň po dobu siedmich rokov.priblížil ďalej ŠÚKL.K odhadu došli odborníci na základe výsledkov štúdií na zvieratách.," pripomenul ŠÚKL.Nečistota sa zistila v liekoch s účinnou látkou dodávanou od spoločnosti Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. NDMA pravdepodobne začala vznikať ako vedľajší produkt v roku 2012, kedy sa zmenil spôsob výroby účinnej látky. Vznik NDMA je veľmi nepravdepodobný, preto podľa ŠÚKL nikto nepredpokladal, že by k vzniku nečistoty mohlo dôjsť.