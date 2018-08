Záujem českých firiem o Ukrajincov rastie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 5. augusta (TASR) - Režim Ukrajina na prednostný dovoz zahraničných zamestnancov funguje v Česku dva roky, pričom osvedčení zamestnanci z východu majú možnosť svoj pracovný pobyt v Česku predĺžiť. Firmy napriek tomu volajú po zdvojnásobení počtu udelených zamestnaneckých kariet.Od spustenia vládneho programu Ukrajina v auguste 2016 získalo touto cestou podľa serveru iDNES.cz pracovné vízum 13.300 Ukrajincov. Aktuálne je kapacita systému nastavená na 19.600 ľudí ročne, problém českých firiem je však podstatne vyšší - chýba im približne 300.000 pracovníkov. Navyše, podiel nezamestnaných klesol v júni na najnižšiu úroveň od júna 1996.Podľa prieskumu Hospodárskej komory ČR, ktorá zber žiadostí firiem o ukrajinských pracovníkov zabezpečuje, by 61 % zamestnávateľov chcelo zmluvy "svojim" Ukrajincom po dvoch rokoch predĺžiť. Ďalších 37 % sa zatiaľ nevedelo vyjadriť.Najväčší dopyt zamestnávateľov je po technicky orientovaných pracovníkoch, ako sú kovoobrábači a po remeselníkoch všetkého druhu. Firmám chýbajú i pekári, kuchári, skladníci a šoféri.povedal Robert Kuchař, riaditeľ spoločnosti MD Logistika. Aj keď ich výkonnosť je spočiatku menšia, pretože nepoznajú miestopis a dochádza k nedorozumeniam s dispečermi, firma je ochotná za prípravu každého z nich a ubytovanie pre neho zaplatiť až 70.000 Kč (2728,30 eura).Záujem českých firiem o pracovníkov v režime Ukrajina sa za posledný rok takmer strojnásobil a tento trend bude pravdepodobne pre napätý trh práce naberať na intenzite, odhaduje prezident komory Vladimír Dlouhý.uviedol.Zamestnávateľom prekáža, že proces získania pracovníka trvá až šesť mesiacov. V Poľsku ide len o niekoľko týždňov. Práve dovoz pracovníkov z Ukrajiny cez Poľsko sa niekedy zneužíva. Akonáhle má Ukrajinec poľské pracovné vízum, tamojšia personálna agentúra ho vyšle do Česka naoko poskytovať služby. V skutočnosti ho len prenajme českej firme na prácu, ktorú zadáva a riadi český zamestnávateľ, čo je nelegálne. Napriek tomu to českí zamestnávatelia riskujú, pretože bez ľudí im utekajú zákazky.