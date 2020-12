Pacienti s kostnými metastázami sa môžu liečiť cielene. Liečba u nich oddiaľuje nástup bolesti i vážne komplikácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

V prípade, že sa nádor do kostí rozšíril z iného ložiska v tele, hovoríme oVznikajú vtedy, keďViac ako polovica pacientov s novodiagnostikovaným nádorovým ochorením má aj kostnú bolesť. Najčastejšie je príčinouktoré je veľmi častou komplikáciou u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením. Kostné metastázy u pacientov zhoršujú kvalitu života, skracujú ich prežívanie a ich liečba je často nákladnejšia a komplikovanejšia ako samotná liečba prvotného nádorového ochorenia. Veľmi často sú komplikovanéktoré výrazne zhoršujú prognózu ochorenia, skracujú prežívanie a dramaticky zhoršujú kvalitu života pacienta s nádorovým ochorením. Podstata procesu vzniku kostných metastáz nie je zatiaľ úplne objasnená, preto lekári zatiaľ nie sú schopní rozvoju týchto komplikácií úplne predchádzať.Rakovinové bunky v kostnom tkanive produkujú množstvo látok, ktoré majú vplyv na metabolizmus kostí a navodzujú nerovnováhu v ich prirodzenej prestavbe. Ovplyvňujú najmä rastový faktor, ktorý reguluje dozrievanie, aktiváciu a funkciu kostných buniek- osteoklastov. Ak sa jeho množstvo zvýši, stimuluje osteoklasty, a tak vedie k zvýšenému odbúravaniu kostnej hmoty.Niektoré kostné metastázy sú takzvanea v svojom okolíiné sú označované ako tzv.pri vzniku ktorých prebiehajú v kosti obidva patologické procesy.Patria medzi ne patologické zlomeniny a utlačenie (kompresia) miechy.(ramenných kostí, stehenných kostí, telá stavcov, stavcové oblúky) súvyžadujú si rýchlu operáciu so stabilizáciou kosti a ďalej zhoršujú pohyblivosť chorého.4 Podľa súčasných údajov sa vyskytujú patologické zlomeniny až u 33 % hormonálne neaktívnych karcinómov prostaty. V dvoch tretinách sú postihnuté stavce a vo zvyšných prípadoch ide o zlomeniny dlhých kostí. Pritom platí, že patologické zlomeniny u pacientov s karcinómom prostaty metastázujúcim do kostí významne skracujú dĺžku ich prežívania.Metastázy v stavcoch chrbtice môžučo môže byť veľmi bolestivé a tlak ju môže poškodiť. To môže spôsobiť(ochrnutie). Zhoršovanie bolestí chrbta a slabosť dolných končatín je varovný signál. Ochrnutie dolných končatín vyvolané útlakom miechy je nezvratné. Je príčinou úplného pripútania pacienta na posteľ a vozík a závislosti od pomoci blízkych alebo cudzích ľudí.Karcinóm prostaty je najčastejšou nádorovou príčinou útlaku (kompresie) miechy. Ďalšou komplikáciou kostných metastáz jevysoká hladina vápnika, spôsobená uvoľňovaním vápnika zo zlomených a poškodených kostí. Môže viesť k strate chuti do jedla, nevoľnosti, smädu a únave, a niekedy, ak sa nelieči, dokonca ku kóme Terapia kostných metastáz je v podstate paliatívna a jej hlavným cieľom je spomaliť postup ochorenia a zlepšiť kvalitu života chorého. Pri liečbe zameranej nie na liečbu primárneho nádoru, ale kostných komplikácií hovoríme o tzv. podpornej liečbe. Či sú toalebo, jej cieľom je znížiť úmrtnosť súvisiacu s kostnými metastázami, výskyt komplikácií spojených s kostnými metastázami a spomalenie/oddialenie rozvoja kostných metastáz.