V Česku pribudlo najviac nakazených za posledné dva týždne

V Česku pribudlo za utorok 5848 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo predstavuje najvyšší denný nárast za uplynulé dva týždne a je to o 668 nakazených viac ako pred týždňom. Vyplýva to z informácií zverejnených v stredu ráno na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.





Do štatistík pribudlo aj zatiaľ 50 obetí. Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa tak v ČR od vypuknutia pandémie zvýšil na 9136.Česko v súčasnosti eviduje 58.032 aktívnych prípadov nákazy. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 556.927 ľudí. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 489.759 osôb. Do stredy (8.00 h) bolo v nemocniciach hospitalizovaných 4324 pacientov.Od stredy sa v Česku sprísňujú opatrenia zamerané na zastavenie šírenia nákazy, avšak protiepidemický systém PES zostáva na treťom stupni z piatich, píše spravodajský portál Novinky.cz. Od stredy sa tak musia reštaurácie, bary a iné stravovacie zariadenia vrátane výdajných okienok zatvárať najneskôr o 20.00 h, čiže o dve hodiny skôr než to bolo počas uplynulých šiestich dní. Predtým boli gastronomické prevádzky plošne zatvorené od 14. októbra do 2. decembra.Nové obmedzenia otváracích hodín sa netýkajú rozvozu jedla. Po celý deň je zakázaná taktiež konzumácia alkoholu na verejnosti. Predaj alkoholu a občerstvenia nie je povolený ani na trhoch. Naďalej platí, že personál v reštauráciách smie obsluhovať len sediacich hostí a pri jednom stole môžu byť najviac štyria ľudia. Kapacita stravovacích podnikov môže byť naplnená na maximálne 50 percent.Vláda sprísnila opatrenia pre údajné časté porušovanie protiepidemických opatrení v tomto odvetví. Česká barmanská asociácia podľa televízie ČT24 žiada vládu o kompenzáciu ušlých tržieb.