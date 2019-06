Pacientske zóny vo vybraných nemocniciach ožili vďaka dobrovoľníkom

Pomáhali vo vonkajších areáloch, i v interiéroch zariadení

Počas Dňa spolupatričnosti približne 110 dobrovoľníkov, ku ktorým sa pridali aj zástupcovia rôznych pacientskych a neziskových organizácií, pomohlo skrášliť priestory, ktoré navštevujú mnohí pacienti či ich rodinní príslušníci. Niekde upratovali, umývali, maľovali, čistili či skladali nábytok, aby vytvorili či zútulnili pacientske zóny v interiéroch zariadení. Inde pomáhali revitalizovať záhrady. Výsledky ich práce, ktorú odviedli 31. mája, pocítia pacienti viacerých špecializovaných ústavov, nemocníc či neziskových zariadení v Bratislave, v Košiciach a v Piešťanoch."Na Deň spolupatričnosti sa vždy veľmi tešíme. Celý rok sa snažíme zlepšovať život pacientom. Vyvíjame inovatívne lieky, ktoré im môžu predĺžiť či skvalitniť život. Jeden deň v roku však vymeníme prostredie kancelárií a prichádzame priamo za pacientmi do priestorov pacientskych organizácií a do zdravotníckych zariadení, kde osobne pomáhame zlepšiť prostredie. Osobná angažovanosť má pre nás obrovský zmysel, chceme ukázať, že nám naozaj záleží na pacientoch," hovorí Mateja Čotar, Country prezidentka spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o.V Národnom onkologickom ústave v Bratislave dobrovoľníci upravovali vonkajšiu časť areálu, vstupný park, posadili stromy i kríky, aby mohla vzniknúť nová oddychová zóna. "Túto dlhoročnú spoluprácu si veľmi vážime. Teší nás, že zamestnanci Novartisu jeden pracovný deň venujú tomu, aby nám pomohli pripraviť ešte krajšie prostredie pre pacientov. Pohľad na upravené prostredie a posedenie v krásnom parčíku plnom kvetín a okrasných rastlín našich pacientov a návštevníkov zaiste poteší," uvádza Tomáš Alscher, generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu. Vonkajší areál nemocnice dobrovoľníci upravovali aj vo Východoslovenskom onkologickom ústave, v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, ako aj v neziskovej organizácii Svetielko pomoci.Pomáhalo sa aj v interiéroch zariadení. Na II. Neurologickej klinike na Kramároch dobrovoľníci vytvorili komfortnejšie priestory pre pacientov, ktorí čakajú na vyšetrenia. Poskladali a umiestnili nové sedačky, stolík, priniesli časopisy. V Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska vymaľovali viacúčelový priestor, ktorý bude slúžiť klientom, členom a zamestnancom na relaxáciu a oddych. V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb zase pripravili v rámci dvoch oddelení pacientske kútiky. "Môžeme z medicínskeho hľadiska urobiť pre pacienta všetko. Som však presvedčený, že liečba pacienta je aj o prostredí, kde sa pacient lieči, a o komunikácii medzi pacientom a personálom. Preto sa neustále snažíme o zlepšenia. Veríme, že aj vďaka takýmto aktivitám bude toto prostredie príjemnejšie," dodáva Ing. Mongi Msolly, generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb.Deň spolupatričnosti alebo Community Partnership Day sa každoročne koná vo všetkých pobočkách spoločnosti Novartis už od roku 1996. Za posledné roky sa do netradičnej oslavy narodenín zapojilo viac ako 20 000 zamestnancov z 52 krajín. Od roku 2005 sa ku Dňu spolupatričnosti pripájajú aj zamestnanci na Slovensku. V tohtoročnom pätnástom ročníku sa k nim pripojilo aj viacero pacientskych a neziskových organizácií: Liga proti reumatizmu SR, Slovenský zväz sclerosis multiplex, Združenie sclerosis multiplex Nádej, OZ Amazonky, OZ Migréna je choroba, Únia pre zdravšie srdce, Hlas nášho srdca, Združenie pacientov s hematologickými malignitami, OZ Dar života, Svetielko pomoci a Únia nevidiacich a slabozrakých v SR.Spoločnosť Novartis sa dlhoročne zameriava na inovatívne riešenia doposiaľ nevyriešených problémov medicíny a zabezpečenie dostupnosti liečby pre pacientov, ktorí ju potrebujú. Aj vďaka neustálemu úsiliu prinášať pacientom stále nové možnosti účinnej liečby sa spoločnosť Novartis stala jednou z celosvetovo najúspešnejších farmaceutických firiem v tejto oblasti.Viac informácií na: www.novartis.sk Inzercia