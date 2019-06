R. Fico: Slovenská ekonomika zvýšenie rodičovského príspevku zvládne

Na snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 14. júna (TASR) - Zvýšenie rodičovského príspevku je vlajkovou loďou v rámci opatrení sociálneho balíčka. Uviedol to predseda strany Smer-SD Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii. Zároveň je presvedčený, že slovenská ekonomika sociálne opatrenia zvládne.Po novom majú mať na vyššiu dávku nárok tí rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali. Im by mal rodičovský príspevok vzrásť na 370 eur, ostatným rodičom, ktorí pracovali len krátkodobo alebo dočasne a nepoberali materské, by mal stúpnuť na 270 eur.zhodnotil Fico.Novelou zákona o rodičovskom príspevku sa bude zaoberať parlament už na júnovej schôdzi.zhodnotil Fico. Zvýšenie rodičovského príspevku by sa malo dotknúť približne 140.000 ľudí na Slovensku a toto opatrenie by malo stáť približne 145 miliónov eur.Okrem zvýšenia rodičovského príspevku poslanci Smeru-SD predložili do Národnej rady SR aj návrh na zavedenie jednorazového príspevku pre rodičov prvákov vo výške 100 eur. Rodičia dostanú tento príspevok k prídavku na dieťa automaticky v októbri tohto roka, nemusia oň žiadať.skonštatoval Fico s tým, že slovenská ekonomika si môže takéto sociálne opatrenie dovoliť. Vytvorená bola v štátnom rozpočte aj rezerva, z ktorej by sa malo toto opatrenie financovať.Verejné financie sú podľa Fica zdravé.tvrdí Fico v súvislosti so zvýšením rodičovského príspevku. Šéf Smeru-SD tiež vyzdvihol návrh na zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov, ktorý by sa mal transformovať do budúcnosti na 13. dôchodok.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) uviedol, že strana myslí na všetky sociálne skupiny.uviedol Richter.Rovnako ako Fico, aj minister práce upozornil na ďalšie opatrenie - nariadenie vlády, ktorým sa má zvýšiť príspevok na poskytovanie sociálnych služieb dôchodcom, ako aj ľuďom odkázaným na pomoc sa má od budúceho roka zvýšiť. Taktiež má stúpnuť príspevok na osobnú asistenciu a opatrovanie od 1. júla tohto roka.Fico zároveň v piatok zablahoželal ministrovi práce k tomu, že sa Slovensku podarilo získať sídlo Európskeho orgánu práce (ELA). "Je to potvrdenie plného rešpektovania Slovenska ako úspešnej krajiny. Rozhodujúca bola situácia v sociálnej oblasti, ktorá prevláda na Slovensku," dodal Fico.