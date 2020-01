Pacifická divízia ovládla Zápas hviezd NHL, najužitočnejší hráč bol prvýkrát z Česka (video)

Milión dolárov pre víťazný tím

Bez zastúpenia zo Slovenska



Exhibičné podujatie v rámci All-Star víkendu 2020



St. Louis



finále:

Atlantická divízia - Pacifická divízia 4:5 (3:1)

Góly: 1. Hedman, 2. Huberdeau, 10. Pastrňák, 14. Bertuzzi - 12. a 16. E. Pettersson, 7. Pacioretty, 12. Draisaitl, 18. Hertl







semifinále:

Atlantická divízia - Metropolitná divízia 9:5 (4:4)

Góly: 1., 9. a 20. Pastrňák, 7., 17. a 20. Duclair, 1. S. Weber, 15. Huberdeau, 16. Hedman - 4. a 13. Hischier, 3. Carlson, 6. Oshie, 7. Jones









Centrálna divízia - Pacifická divízia 5:10 (4:4)

Góly: 8. a 12. P. Kane, 6. Scheifele, 8. Perron, 10. Seguin - 5., 15., 18. a 19. Hertl, 3., 11. a 14. Draisaitl, 3. a 13. M. Tkachuk, 10. Q. Hughes









1. Hedman, 2. Huberdeau, 10. Pastrňák, 14. Bertuzzi - 12. a 16. E. Pettersson, 7. Pacioretty, 12. Draisaitl, 18. Hertl1., 9. a 20. Pastrňák, 7., 17. a 20. Duclair, 1. S. Weber, 15. Huberdeau, 16. Hedman - 4. a 13. Hischier, 3. Carlson, 6. Oshie, 7. Jones8. a 12. P. Kane, 6. Scheifele, 8. Perron, 10. Seguin - 5., 15., 18. a 19. Hertl, 3., 11. a 14. Draisaitl, 3. a 13. M. Tkachuk, 10. Q. Hughes

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.1.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Pacifickej divízie sa stali víťazmi 65. Zápasu hviezd zámorskej NHL, ktorý hostilo St. Louis. Tím pod vedením trénera Arizony Coyotes Ricka Toccheta a s kapitánom Connorom McDavidom si najskôr v semifinálovom dueli poradil s Centrálnou divíziou 10:5 a následne vo finále pokoril výber Atlantickej divízie tesne 5:4. Hralo sa v atraktívnom formáte traja proti trom na dva desaťminútové polčasy. Zápasy sledovalo v Enterprise Center v St. Louis 18 112 divákov.Jedenásť hráčov víťazného mužstva získalo hlavnú cenu - šek v hodnote 1 milión amerických dolárov. Najužitočnejším hráčom podujatia sa stal útočník Bostonu Bruins David Pastrňák, ktorý dostal 36% hlasov fanúšikov. Stal sa prvým českým hokejistom a iba štvrtým hráčom "medveďov" v histórii, ktorý sa stal MVP All-Star zápasu v NHL. Jeho slávnymi predchodcami boli Bobby Orr (1972), Ray Bourque (1996) a Bill Guerin (2001)."Je to veľká pocta a tiež pre našu organizáciu Bruins. Ray Bourque mi už stihol napísať. Je to neuveriteľné," povedal David Pastrňák v prvej reakcii na facebookovej prezentácii Bostonu. "Celkovo som si užil veľa zábavy počas All-Star víkendu so spoluhráčmi, spoznal som osobne viacerých hráčov, s ktorými som sa stretávali dosiaľ len ako súperi," dodal Pastrňák pre klubovú televíziu Bostonu.V úvodnom semifinálovom dueli sa na postupe Atlantickej divízie výraznou mierou podieľala dvojica David Pastrňák a Anthony Duclair. Najlepší kanonier aktuálneho ročníka NHL aj útočník Ottawy Senators strelili po tri góly a pridali aj jednu asistenciu. Výkonom 23-ročného rodáka z Havířova sa inšpiroval aj jeho český krajan Tomáš Hertl. Ten v druhom semifinále dokonca štyrikrát prekonal súperovho brankára a režíroval postup Pacifickej divízie. Za zmienku stoja aj hetrik nemeckého útočníka Leona Draisaitla či štyri body Matthewa Tkachuka.Finálový súboj mali lepšie rozohraní hráči Atlantickej divízie, ktorí po prvom desaťminútovom polčase viedli 3:1. Po zmene strán sa však tímu okolo kapitána Connora McDavida podarilo skóre otočiť vo svoj prospech. Veľkú zásluhu na tom mal nielen autor dvoch gólov Elias Pettersson, ale aj český brankár David Rittich, ktorý počas celého večera inkasoval iba dva góly. Víťazný gól výberu Pacifickej divízie strelil český útočník San Jose Hertl, bol jeho piaty počas exhibičného turnaja "hviezd" v St. Louis.Slovensko rovnako ako v roku 2019 nemalo zastúpenie v prestížnom zápase najlepších hráčov NHL. Budúcoročné podujatie sa uskutoční 30. januára 2021 na Floride. Organizácia Panthers sa tejto pocty dočkala doposiaľ iba v roku 2003, keď výber Západnej konferencie zdolal mužstvo z východu 6:5 po samostatných nájazdoch. Vtedy v zápase nastúpilo až kvarteto Slovákov - Zdeno Chára Miroslav Šatan a tiež Marián Gáborík . Ten sa v drese víťazného tímu zaskvel gólom a dvoma asistenciami.