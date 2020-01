Kužmová so Sasnovičovou sú v osemfinále štvorhry Australian Open, čakajú ich víťazky WTA Finals

Australian Open 2020



26.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová a Bieloruska Alexandra Sasnovičová postúpili už do osemfinále ženskej štvorhry na grandslamovom Australian Open v Melbourne. V nedeľňajšom zápase si poradili s kazašskou dvojicou Zarina Dijasová, Jelena Rybakinová 6:4, 7:5. Zápas trval 91 minút a pätnásty nasadený pár turnaja premenil hneď svoj prvý mečbal.Na kurte číslo osem začal slovensko-bieloruský pár veľmi dobre a rýchlo si vypracoval náskok 4:1 s dvoma brejkmi vo vrecku. Následne síce Kužmová prišla o svoje podanie, ale bola to práve 21-ročná Košičanka, ktorá v závere setu predviedla vynikajúcu hru. V dôležitom desiatom geme zahrala dva víťazné údery, "nechytateľným" bekhendom po čiare ukončila prvé dejstvo po 41 minútach.Na začiatku druhého setu si obe dvojice vymenili podania a nepustili súperky do trháku. Kľúčový sa napokon ukázal byť jedenásty gem, v ktorom hráčky z Kazachstanu neudržali servis a následne pri podaní Kužmovej nezískali ani jednu loptičku. Najlepšia tenistka SR v roku 2019 kvalitne podávala, čo v záverečnom geme využila Sasnovičová na zahranie jednoduchých volejov.V súboji o postup do štvrťfinále čakajú Kužmovú so Sasnovičovou súperky najťažšieho kalibru. Na druhú stranu kurtu sa postavia nasadené dvojky turnaja a šampiónky z ostatných dvoch edícii WTA Finals - Maďarka Timea Babosová a Francúzka Kristina Mladenovicová. Táto dvojica obhajuje v Melbourne finálovú účasť. Vlani v súboji o titul nestačila na domácu Samanthu Stosurovú a Číňanku Šuaj Čang.