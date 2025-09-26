Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Packeta odovzdala prvé slovenské e-commerce „Oscary“. Víťazom ceny E-commerce osobnosť roka 2025 sa stal Dalibor Cicman


Tagy: E-commerce Ocenenie PR

Na e-commerce konferencii Upterdam 2025 sa udeľovali historicky prvé Upterdam Awards, ktoré vyzdvihujú osobnosti a talenty so zásadným prínosom pre rozvoj internetového podnikania. Hlavnú cenu za ...



cicnam_upterdam_awards 676x451 26.9.2025 (SITA.sk) - Na e-commerce konferencii Upterdam 2025 sa udeľovali historicky prvé Upterdam Awards, ktoré vyzdvihujú osobnosti a talenty so zásadným prínosom pre rozvoj internetového podnikania. Hlavnú cenu za E-commerce osobnosť roka odovzdala Packeta, líder v doručovaní pre e-shopy na Slovensku.


Slovenský e-commerce patrí medzi najdynamickejšie rastúce segmenty podnikania. Na Slovensku máme približne 16 000 aktívnych internetových obchodov s obratom takmer 2 mld. EUR a ročne na slovenskom trhu pribudnú stovky nových e-shopov. Tento pozitívny trend podčiarklo aj slávnostné odovzdávanie cien Upterdam Awards 2025, ktoré sa konalo v bratislavskej Refinery Gallery v rámci už 7. ročníka e-commerce konferencie Upterdam s podtitulom "Vstup do novej éry".

Hlavnú cenu Packeta za E-commerce osobnosť roka 2025 si prevzal Dalibor Cicman, zakladateľ a CEO GymBeam.sk, jedného z najúspešnejších slovenských e-shopov. "Slovensko má množstvo šikovných podnikateľov, ktorých úspech prekračuje hranice. Packeta je už viac ako 10 rokov spoľahlivým partnerom online podnikania a sme hrdí, že sme mali tú česť odovzdať historicky prvú cenu pre E-commerce osobnosť roka," uviedol Anton Kukučka, Marketing Manager Packeta Slovakia, ktorý odovzdal ocenenie víťazovi.

"Ako som už viackrát spomenul, ideálna firma má nula zamestnancov. Pri využití automatizácie zároveň rastie aj priemerná mzda a ľudia robia zábavnejšiu prácu. A aj vďaka AI sa nám darí budovať konkurencieschopnejší slovenský e-commerce, ktorý sa dokáže presadiť aj v zahraničí. Verím, že by som mohol takto inšpirovať aj ostatných e-commerce hráčov na Slovensku. E-commerce nepozná hranice a dnes sa pozeráme na globálny alebo minimálne celoeurópsky trh," povedal Dalibor Cicman, CEO GymBeam.sk a víťaz ceny Packeta za E-commerce osobnosť roka 2025 na Upterdam Awards.

Víťazov Upterdam Awards 2025 vyberala odborná porota z nominácií samotnej komunity podnikateľov. Cieľom novovzniknutej tradície je motivovať ďalších inovátorov, poukázať na úspešné príklady a posilniť rozvoj domáceho e-commerce. Víťazov jednotlivých kategórií nájdete na webe Awards.upterdam.sk.

Zdroj: SITA.sk - Packeta odovzdala prvé slovenské e-commerce „Oscary“. Víťazom ceny E-commerce osobnosť roka 2025 sa stal Dalibor Cicman © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: E-commerce Ocenenie PR
