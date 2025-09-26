Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 26.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Edita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. septembra 2025

Matovič hovorí o zrade od vlastných poslancov, o podporení novely ústavy sa dozvedel len pár minút pred hlasovaním


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) predseda hnutia Slovensko Ústava SR

Podporenie novely ústavy poslancami Hnutia Slovensko vníma líder hnutia Igor ...



Zdieľať
igor matovic lider hnutia slovensko 676x451 26.9.2025 (SITA.sk) - Podporenie novely ústavy poslancami Hnutia Slovensko vníma líder hnutia Igor Matovič ako zradu. Poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky sa pričinili k tomu, aby v parlamente prešla novela Ústavy SR. Podľa Matoviča tak prišla zrada od vlastných poslancov, o ktorej sa dozvedeli len pár minút pred hlasovaním.

Schválený návrh novely Ústavy



„Takýto postup nepovažujeme za dospelý. Zároveň chcem jedným dychom povedať, že už včera sme videli, že je problém, lebo v celom tom konzervatívnom priestore veľmi rezonovalo hlasovanie Progresívneho Slovenska spolu so Smerom pri zrušení 15. septembra (Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ako dňa pracovného voľna, pozn. SITA). A videli sme, že už toto zásadne brali do úvahy aj Krajčí aj Krátky. Takže zrejme táto vec k tomu mimoriadne pomohla,“ povedal Matovič s tým, že aj napriek tomu to pokladá za zradu. Predseda Hnutia Slovensko informoval, že si to pôjdu vydiskutovať na klub.

Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá uznáva len dve pohlavia - muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo.

Hlasovania sa nikto nezdržal


Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal. Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka.

Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko - bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky.


Zdroj: SITA.sk - Matovič hovorí o zrade od vlastných poslancov, o podporení novely ústavy sa dozvedel len pár minút pred hlasovaním © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) predseda hnutia Slovensko Ústava SR
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR. Igor Matovič označil hlasovanie svojich poslancov za zradu. (26. 9. 2025)
 Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, Amnesty International hovorí o zdrvujúcej správe (26. 9. 2025)
 Slovensko ukázalo, že zvíťazili zdravý rozum a hodnoty. SNS ďakuje každému poslancovi za schválenie zmeny ústavy (26. 9. 2025)
 Marek Krajčí pripustil, že spolu s Rastislavom Krátkym sa vzdajú mandátov, no obaja chcú pokračovať v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí a KÚ. (26. 9. 2025)
 Fico považuje schválenie zmien ústavy za úspech, pred hlasovaním mal telefonáty s vplyvnými ľuďmi – VIDEO (26. 9. 2025)
 Fico pri novele ústavy zasial rozkol do opozície, hlasovanie Krajčího a Krátkeho je podľa politológa prekvapením (26. 9. 2025)
 Pellegrini ocenil širokú podporu novely ústavy, považuje ju za významný signál pre Slovensko – FOTO (26. 9. 2025)



nasledujúci článok >>
Packeta odovzdala prvé slovenské e-commerce „Oscary“. Víťazom ceny E-commerce osobnosť roka 2025 sa stal Dalibor Cicman
<< predchádzajúci článok
Šimečka vyhlásil, že Matovičovo hnutie zradilo opozíciu, po hlasovaní o ústave je spolupráca s ním nemožná – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 