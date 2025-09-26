|
Piatok 26.9.2025
|Denník - Správy
26. septembra 2025
Matovič hovorí o zrade od vlastných poslancov, o podporení novely ústavy sa dozvedel len pár minút pred hlasovaním
Podporenie novely ústavy poslancami Hnutia Slovensko vníma líder hnutia Igor ...
Zdieľať
26.9.2025 (SITA.sk) - Podporenie novely ústavy poslancami Hnutia Slovensko vníma líder hnutia Igor Matovič ako zradu. Poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky sa pričinili k tomu, aby v parlamente prešla novela Ústavy SR. Podľa Matoviča tak prišla zrada od vlastných poslancov, o ktorej sa dozvedeli len pár minút pred hlasovaním.
„Takýto postup nepovažujeme za dospelý. Zároveň chcem jedným dychom povedať, že už včera sme videli, že je problém, lebo v celom tom konzervatívnom priestore veľmi rezonovalo hlasovanie Progresívneho Slovenska spolu so Smerom pri zrušení 15. septembra (Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ako dňa pracovného voľna, pozn. SITA). A videli sme, že už toto zásadne brali do úvahy aj Krajčí aj Krátky. Takže zrejme táto vec k tomu mimoriadne pomohla,“ povedal Matovič s tým, že aj napriek tomu to pokladá za zradu. Predseda Hnutia Slovensko informoval, že si to pôjdu vydiskutovať na klub.
Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá uznáva len dve pohlavia - muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo.
Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal. Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka.
Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko - bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky.
Zdroj: SITA.sk - Matovič hovorí o zrade od vlastných poslancov, o podporení novely ústavy sa dozvedel len pár minút pred hlasovaním © SITA Všetky práva vyhradené.
Schválený návrh novely Ústavy
Súvisiace články:
PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR. Igor Matovič označil hlasovanie svojich poslancov za zradu. (26. 9. 2025)
Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, Amnesty International hovorí o zdrvujúcej správe (26. 9. 2025)
Slovensko ukázalo, že zvíťazili zdravý rozum a hodnoty. SNS ďakuje každému poslancovi za schválenie zmeny ústavy (26. 9. 2025)
Marek Krajčí pripustil, že spolu s Rastislavom Krátkym sa vzdajú mandátov, no obaja chcú pokračovať v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí a KÚ. (26. 9. 2025)
Fico považuje schválenie zmien ústavy za úspech, pred hlasovaním mal telefonáty s vplyvnými ľuďmi – VIDEO (26. 9. 2025)
Fico pri novele ústavy zasial rozkol do opozície, hlasovanie Krajčího a Krátkeho je podľa politológa prekvapením (26. 9. 2025)
Pellegrini ocenil širokú podporu novely ústavy, považuje ju za významný signál pre Slovensko – FOTO (26. 9. 2025)
Prečítajte si tiež
